Anemia y sobrepeso afecta a más de 40 % de adolescentes en el Perú, alerta el Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Instituto Nacional de Salud (INS), viene fortaleciendo las acciones de prevención y control de la anemia y el sobrepeso en adolescentes, a fin de proteger su desarrollo, aprendizaje y salud futura, sobre la base de información científica confiable y oportuna.

De acuerdo con el análisis realizado por el INS, a partir de la evaluación de 1 100 796 adolescentes de 12 a 17 años entre enero y setiembre de 2025 mediante el Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN-HIS), la anemia y el sobrepeso afectan, en conjunto, a más del 40 % de los adolescentes en el país, evidenciando una doble carga nutricional que requiere intervenciones oportunas y sostenidas. Este análisis permite al sector contar con evidencia clave para orientar intervenciones de salud pública focalizadas y efectivas.

Los resultados evidencian la coexistencia de dos problemáticas nutricionales: por un lado, más del 20 % de adolescentes presenta anemia, y por otro, el 24 % tiene sobrepeso y el 9.1 % obesidad. Frente a este escenario, el Minsa impulsa estrategias integrales que priorizan la prevención, el diagnóstico oportuno y la promoción de hábitos saludables desde edades tempranas.

En regiones como Tacna, Ayacucho, Huánuco, Pasco, San Martín, Cajamarca y Junín donde la anemia supera el 30 %, el sector Salud refuerza la suplementación con hierro, el seguimiento nutricional y la articulación con los servicios de salud y las familias. Asimismo, ante el incremento del exceso de peso, se promueven acciones de alimentación saludable, reducción del consumo de productos ultraprocesados y fomento de la actividad física, especialmente desde el entorno escolar y comunitario.

Otro aspecto relevante identificado es la talla baja en adolescentes, que alcanza al 17.3 %, principalmente en regiones amazónicas y andinas como Loreto, Huancavelica, Ucayali, Cajamarca y Amazonas. Esta información permite al Minsa orientar políticas que reduzcan brechas de acceso a servicios de salud y a una nutrición adecuada, con enfoque territorial.

El INS cumple un rol estratégico al generar, analizar y difundir información técnica que respalda la toma de decisiones del Ministerio de Salud, los gobiernos regionales y locales, contribuyendo al diseño de intervenciones basadas en evidencia científica.

Con estas acciones, el Ministerio de Salud reafirma su compromiso de proteger la salud integral de los adolescentes, promoviendo una mejor calidad de vida y sentando las bases para un futuro más saludable para el país.