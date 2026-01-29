Calor extremo: ¿cuántos vasos diarios o que frutas se deben consumir para evitar deshidratación y golpes de calor?

Nutricionistas alertan que una hidratación adecuada ayuda a prevenir fatiga, mareos y bajo rendimiento físico y mental. Bebidas y frutas contribuyen al bienestar del organismo, según el Minsa.

Ante el aumento del calor propio de la temporada de verano, especialistas en nutrición del Ministerio de Salud (Minsa) alertan sobre la importancia de mantener una adecuada hidratación diaria para proteger la salud y evitar cuadros de deshidratación. La recomendación cobra especial relevancia en niños, adultos mayores y personas que realizan actividad física frecuente.

Según los nutricionistas de la Línea 113, el consumo regular de agua cumple un rol clave en el organismo, ya que contribuye a regular la temperatura corporal y favorece el correcto funcionamiento físico y mental. Una hidratación insuficiente puede generar malestar general, fatiga, mareos, dolor de cabeza y bajo rendimiento, síntomas que pueden intensificarse durante los días de mayor calor.

Cantidad de agua y opciones saludables para una hidratación adecuada

Los especialistas aconsejan ingerir entre 2 y 2.5 litros de líquidos al día, equivalentes a unos 6 u 8 vasos, priorizando al menos cuatro vasos de agua pura. Como complemento, se pueden consumir bebidas naturales como infusiones de frutas o hierbas —limón, naranja, menta, manzanilla, hierbaluisa o pepino— así como refrescos caseros de frutas con bajo contenido de azúcar y agua de coco natural por su aporte de electrolitos.

Además, el Minsa recomienda incorporar frutas con alto porcentaje de agua en la dieta diaria, entre ellas sandía, melón, piña, naranja, mandarina, fresa y papaya, que no solo ayudan a la hidratación sino que también aportan vitaminas y minerales. Finalmente, la entidad recuerda que la población puede acceder a orientación nutricional gratuita llamando a la Línea 113, opción 3, o a través de sus canales digitales oficiales, disponibles las 24 horas del día.