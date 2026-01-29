Día del Lunar: Se realizarán campañas de prevención y detección temprana de cáncer de piel a nivel nacional

En el marco del Día del Lunar, que se conmemora cada primer domingo de febrero y bajo el lema “El cáncer de piel se puede prevenir”, el Seguro Social de Salud (EsSalud), a través de sus redes prestacionales y asistenciales, realizará a nivel nacional campañas de prevención y detección temprana del cáncer de piel dirigidas a la población asegurada, con el objetivo de sensibilizar acerca de los riesgos de la excesiva exposición al sol, y de la importancia de adoptar medidas preventivas.

Durante estas jornadas, dermatólogos de EsSalud realizarán el despistaje de lunares malignos y concientizarán y educarán a la población sobre prevención del cáncer de piel, resaltando el adecuado cuidado que se debe tener para proteger la piel de la radiación ultravioleta y lo fundamental que resulta la detección temprana de lesiones cutáneas para evitar el cáncer.

Según el boletín epidemiológico elaborado por la Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria de EsSalud, entre los años 2019 y 2025 se detectaron 15 328 casos nuevos de melanoma y otros tumores de la piel, siendo las redes Rebagliati, Lambayeque y Arequipa las que concentraron la mayor frecuencia de casos, representando el 50 % del total de notificaciones.

El mismo reporte señala en el 2025 EsSalud detectó a nivel nacional 2758 casos nuevos de cáncer de piel, entre melanoma y otros tumores de la piel, de los cuales el 53 % corresponde a mujeres y el 47 % a hombres.

Concientización y prevención

Las campañas informativas y preventivas de cáncer de piel se realizarán en los siguientes establecimientos de EsSalud:

En Lima y Callao:

1 de febrero: Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en Jesús María, consultorios del Block E y D, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

1 de febrero: Hospital Suárez Angamos en Miraflores, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

1 de febrero: Policlínico Chincha en el Cercado de Lima, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

1 de febrero: Hospital Octavio Mongrut en San Miguel, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

3 de febrero: Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen en La Victoria, Torre de Consulta Externa, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Interior del país:

30 de enero: Hospital Félix Torrealva en Ica, de 8:00 a. m. a 10:00 a. m.

30 de enero: Seminario presencial “Implicancias a la salud por la exposición ocupacional a la radiación solar” en el auditorio del Hospital III José Cayetano Heredia en Piura, de 8:30 a. m. a 12:00 m., dirigido a los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo y a trabajadores de empresas privadas.

de febrero: Balneario Boca del Río de Tacna, de 7 a. m. a 7 p. m. La campaña durará hasta el 8 de febrero (para público en general).

4 de febrero: Hospital II Cajamarca, de 8 a. m. a 10 a. m.

Recomendaciones

EsSalud recomienda mantener hábitos responsables frente al sol, evitando la exposición directa entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., periodo en el que la radiación ultravioleta alcanza niveles más altos y representa un mayor riesgo para la salud de la piel.

Si se expone al sol, aplicar bloqueador solar con factor de protección de 50 a más cada dos o tres horas o después de sudar o mojarse; usar sombreros de ala ancha, ropa ligera de manga larga y lentes de sol con protección UV; y buscar sombra siempre que sea posible.

Incluso si se permanece dentro de una oficina, es importante mantener la rutina del bloqueador solar porque la radiación puede ingresar por las ventanas o afectar la piel durante salidas breves al exterior.

Con estas campañas, EsSalud refuerza su compromiso con la prevención, la detección temprana y la educación en salud, recordando que revisar los lunares a tiempo puede salvar vidas.