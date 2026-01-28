Científicos españoles logran eliminar el cáncer de páncreas más agresivo en ratones

Un equipo de científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), liderado por Mariano Barbacid, ha conseguido eliminar completamente en ratones el adenocarcinoma ductal de páncreas, el tipo de cáncer pancreático más frecuente y con peor pronóstico, mediante una terapia combinada de tres fármacos que evita resistencias y no genera efectos secundarios relevantes. El hallazgo, considerado un avance histórico en oncología experimental, fue publicado en la revista científica PNAS.

El estudio demuestra que atacar simultáneamente tres dianas clave del tumor —KRAS, EGFR y STAT3— permite frenar el crecimiento del cáncer y prevenir la resistencia a los tratamientos, uno de los principales obstáculos en la lucha contra esta enfermedad. Actualmente, el cáncer de páncreas suele diagnosticarse en etapas avanzadas y solo el 5 % de los pacientes sobrevive más de cinco años, pese a los avances en quimioterapia, según explicó Barbacid durante la presentación de los resultados.

A diferencia de las monoterapias que inhiben únicamente el oncogén KRAS, la estrategia del CNIO combina daraxonrasib, un inhibidor experimental de KRAS; afatinib, aprobado para cáncer de pulmón; y SD36, un degradador de proteínas. Esta triple terapia fue probada en 18 ratones implantados con células tumorales de seis pacientes, logrando que 16 de ellos permanecieran vivos y libres de enfermedad 200 días después del tratamiento, sin toxicidad detectable.

MÁS DE 10 AÑOS DE INVESTIGACIÓN

El avance es el resultado de más de una década de investigación, tras comprobar que enfoques previos solo funcionaban en tumores pequeños o en una parte de los casos. La identificación de STAT3 como diana adicional permitió consolidar una terapia capaz de mantener a los animales hasta 300 días sin tumor, cerca de la mitad de la esperanza de vida de un ratón, según detalló el propio Barbacid.

A partir de estos resultados, el CNIO planea ampliar los estudios a otros modelos genéticos, analizar el impacto de la terapia en las metástasis y en el microambiente tumoral, y avanzar hacia un ensayo clínico en humanos, para lo cual será clave la colaboración de hospitales y la financiación, en la que destaca el apoyo sostenido de la Fundación CRIS contra el Cáncer, que ha invertido 46 millones de euros en investigación oncológica en los últimos cinco años.