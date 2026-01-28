EsSalud advierte aumento de lesiones en la piel de bebés durante la temporada de verano

La exposición al sol, la humedad y una inadecuada protección pueden afectar la salud dermatológica infantil. Especialista brinda recomendaciones y orientaciones preventivas.

En verano, el calor puede convertirse en un riesgo para la salud de los bebés ya que su piel es más frágil y aún se encuentra en proceso de maduración. El Seguro Social de Salud (EsSalud) advierte que la exposición al sol, la humedad y el sudor pueden provocar lesiones e infecciones que muchas veces se confunden con molestias leves, pero que requieren atención oportuna.

El dermatólogo Reinaldo Pomar, del Servicio de Dermatología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud, explica que durante los primeros años de vida la piel es más delgada y presenta defensas inmaduras, lo que la hace más vulnerable frente a factores ambientales como el sol, el polvo y la contaminación.

Sudoración y sarpullido

Durante el verano es frecuente la aparición de pequeños granitos o enrojecimiento en la piel del bebé, conocido como sarpullido. El especialista señala que esto ocurre cuando el exceso de sudor se acumula en los pliegues del cuerpo y no logra evaporarse adecuadamente. “Estas lesiones suelen presentarse en el cuello, la espalda, el cuero cabelludo y en las zonas de contacto con superficies, especialmente cuando el niño permanece recostado por largos periodos”, detalla el especialista.

Aunque en muchos casos parecen leves, estas molestias pueden generar incomodidad, picazón y llanto persistente, por lo que es importante mantener la piel limpia, seca y bien ventilada para evitar que el cuadro se agrave.

El sol y sus efectos en la piel infantil

Además del sudor y la humedad, el sol es uno de los factores que más impacta en la piel de los bebés durante el verano. La radiación solar no solo provoca enrojecimiento o quemaduras visibles, también disminuye las defensas naturales de la piel, facilitando la aparición de infecciones, verrugas o moluscos.

Por ello, se recomienda evitar la exposición entre las 9 de la mañana y las 3 o 4 de la tarde, así como priorizar la fotoprotección física mediante el uso de sombreros de ala ancha, ropa de algodón y espacios con sombra. En el caso de los bebés, los protectores solares deben contener filtros físicos y reaplicarse cada dos horas, especialmente si existe contacto con el agua o la arena, refiere el doctor Pomar.

Dermatitis del pañal: errores frecuentes

El calor también incrementa los casos de dermatitis del pañal, una afección causada por la humedad constante y el contacto prolongado con la orina y las heces. Un error frecuente es el uso de cremas inadecuadas, incluso aquellas que contienen corticoides, las cuales deben evitarse en esa zona.

Lo recomendable es emplear cremas protectoras que mantengan la piel seca, ventilar el área al menos 15 minutos en cada cambio de pañal y preferir prendas de algodón que permitan una adecuada transpiración.

Signos de alerta

La fiebre asociada a lesiones en la piel no debe ser ignorada ya que puede estar relacionada con quemaduras solares o infecciones bacterianas. Ante estos síntomas, se debe acudir de inmediato al especialista y evitar la automedicación, resalta el vocero.

EsSalud reafirma su compromiso con la prevención y la educación en salud, promoviendo información clara que ayude a las familias a proteger a sus hijos durante la temporada de verano.