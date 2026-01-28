El verano se vive en el Circuito Mágico del Agua con la llegada del Summer Fest

Desde el 17 de enero, la zona Tangüis ofrece una experiencia veraniega con agua, ambientación temática y propuestas refrescantes.

Con una propuesta orientada al público familiar, el Circuito Mágico del Agua se renueva esta temporada con el “Summer Fest”, una iniciativa innovadora que transforma un espacio de este emblemático y concurrido parque en un oasis ideal para el descanso, un recorrido memorable y el entretenimiento de toda la familia.

El evento se realiza en la zona Tangüis, en el horario de 3:00 p. m. a 10:00 p. m., aprovechando uno de los principales atractivos del parque: sus fuentes ornamentales de agua. Estas, junto con la ambientación veraniega y los espacios temáticos, convierten el lugar en una alternativa ideal para refrescarse y disfrutar de las tardes y noches de verano.

“Durante esta temporada, buscamos que los espacios públicos se consoliden como lugares de encuentro donde las familias comparten, se relajan y viven momentos agradables en un entorno seguro. El Summer Fest potencia los atributos del Circuito Mágico del Agua para brindar una propuesta especialmente diseñada para esta época del año”, señaló Claudia Ruiz, gerente general del Servicio de Parques de Lima (Serpar), órgano adscrito a la comuna edil.

El recorrido se complementa con zonas visuales y decorativas diseñadas para la interacción y la fotografía, así como con productos refrescantes, como raspadillas, bebidas frías y helados, que hacen la experiencia más cómoda para los visitantes.

Asimismo, la zona Tangüis cuenta con presentaciones musicales que acompañan el desarrollo del Summer Fest y refuerzan su carácter festivo.

El ingreso al evento tiene un costo adicional de S/5.00, sumado a la entrada regular al parque. Niños menores de 2 años entran gratis y las personas con discapacidad tienen un 50 % de descuento. Con esta iniciativa, el Servicio de Parques de Lima y la Municipalidad de Lima continúan ofreciendo alternativas recreativas accesibles y seguras para la ciudadanía durante la temporada de verano.