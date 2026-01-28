Infecciones en las encías pueden afectar el corazón y agravar la diabetes, advierten expertos

La salud bucal va mucho más allá de la estética. El Seguro Social de Salud (EsSalud) advierte que las infecciones en las encías no solo afectan la boca, sino que pueden estar relacionadas con enfermedades cardiovasculares, diabetes e incluso la formación de coágulos de sangre, cuando no se tratan de manera oportuna.

La doctora Nelly Sánchez, coordinadora de la Estrategia de Salud Oral de la Red Prestacional Rebagliati Nivel I y II, explica que la periodontitis es una enfermedad infecciosa compleja, causada por bacterias, virus y hongos, cuya incidencia se ha incrementado luego de la pandemia debido a la disminución del sistema inmunológico en la población.

“Cuando no existe una adecuada higiene bucal, las bacterias periodontales pueden pasar al torrente sanguíneo y alojarse en órganos como el corazón, el páncreas, los riñones o los pulmones. Esto explica su estrecha relación con enfermedades crónicas como la diabetes y los problemas cardiovasculares”, señala la especialista.

Una enfermedad silenciosa con impacto sistémico

La periodontitis suele avanzar de manera silenciosa. En una etapa inicial se manifiesta con inflamación, enrojecimiento y sangrado de las encías, pero puede progresar hacia movilidad dental, supuración y afectar la salud general del paciente.

No se trata solo de perder dientes, ya que la periodontitis es una infección que puede agravar enfermedades preexistentes y complicar su control.

La boca, una puerta de entrada al organismo

La especialista remarca que el cepillado dental por sí solo no es suficiente. Para reducir la carga microbiana, es necesario limpiar también la lengua, los carrillos y la mucosa oral.

“La boca no es un accesorio. Es parte fundamental del organismo y su estado condiciona la evolución de muchas enfermedades. La prevención es nuestra mejor herramienta para proteger la salud integral de nuestros pacientes”, enfatiza.

Asimismo, indica que el uso exclusivo de hilo dental resulta insuficiente para prevenir la periodontitis, por lo que recomendó incorporar cepillos interproximales, que permiten eliminar la placa bacteriana entre diente y diente, donde suele iniciarse la enfermedad.

Alta incidencia y campañas preventivas

Según datos de la Red Prestacional Rebagliati, ocho de cada diez niños presentan caries, y entre el 35 % y 50 % de los adultos mayores de 65 años tiene pérdida parcial de piezas dentarias. Frente a este panorama, la red cuenta con 118 odontólogos que realizan alrededor de 450 mil atenciones anuales, además de campañas permanentes de promoción y prevención dirigidas a distintos grupos etarios.

“La prioridad es prevenir para reducir la incidencia de caries y periodontitis, especialmente en personas con hipertensión y diabetes, donde la salud bucal es clave para el control de la enfermedad”, concluye la especialista.

Con esta alerta, EsSalud refuerza el mensaje de que cuidar las encías también es cuidar el corazón y el metabolismo, y exhorta a la población a no postergar los controles odontológicos.