Minsa insta a familias a dedicar 10 minutos semanales para eliminar criaderos del dengue en casa

El Ministerio de Salud (Minsa) hace una invitación a las familias peruanas para que dediquen solo 10 minutos semanales a revisar sus viviendas y eliminar los recipientes donde se acumula agua, utilizando la ficha de autoevaluación "10 minutos contra el dengue".

El objetivo de esta campaña es combatir la reproducción del zancudo Aedes aegypti, vector transmisor de la enfermedad, identificando y neutralizando los criaderos potenciales dentro de los hogares.

El Minsa define como criaderos cualquier objeto capaz de acumular agua, ya sea por lluvia o almacenamiento inadecuado. Entre los más frecuentes en las casas se encuentran floreros, tanques, baldes, bebederos de mascotas, piscinas sin mantenimiento, bandejas de refrigeradoras, botellas, llantas, latas y hasta chapas o cáscaras de huevo. La recomendación es eliminarlos, o en caso de ser necesarios (como los depósitos de agua), lavarlos y taparlos herméticamente.

Ciclo de reproducción acelerado por altas temperaturas

El Instituto Nacional de Salud (INS) advirtió que el incremento de la temperatura acelera significativamente el ciclo biológico del zancudo. Mientras que en condiciones normales el proceso desde huevo hasta adulto puede durar entre 12 y 14 días, con calor elevado este período se puede reducir a apenas 5 o 7 días. Esto incrementa exponencialmente el riesgo de proliferación.

Capacidad reproductiva y dónde descargar ficha

La autoridad sanitaria detalló que una sola hembra puede colocar entre 50 y 200 huevos, distribuidos en varios recipientes distintos. Este proceso de ovipostura puede repetirse de 3 a 5 veces durante su vida, lo que potencialmente puede generar la proliferación de más de mil zancudos en un lapso aproximado de 45 días. La ficha de autoevaluación está disponible haciendo clic AQUÍ.