La obesidad incrementa riesgo de padecer enfermedad renal, afirman expertos de la salud

El Seguro Social de Salud (EsSalud), a través del Centro Nacional de Salud Renal, advierte que la obesidad afecta gravemente a los riñones, siendo un factor de riesgo muy alto para la enfermedad renal crónica (ERC) al aumentar la carga de trabajo renal, causar inflamación y desencadenar diabetes e hipertensión, las principales causas de daño en esos nobles órganos a largo plazo.

El doctor Eduardo Ortega Guillén, especialista del centro, refiere que existen genes que predisponen a almacenar grasa, especialmente abdominal, desencadenante, en la mayoría de los casos, de resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2, hígado graso, hipertensión arterial y, finalmente, daño renal.

“Solo hasta el año 2024, más del 60 % de los peruanos mayores de 15 años padecían de sobrepeso u obesidad, debido en gran parte a que somos genéticamente ahorradores de grasa abdominal. A este factor, se debe añadir los malos hábitos, como el consumo frecuente de ultraprocesados y la vida sedentaria”, precisa el especialista.

Condenados por la genética

El médico asegura que existen genes que predisponen a almacenar grasa, especialmente abdominal, según la teoría del "genotipo ahorrador", y que afectan la eficiencia metabólica haciendo que algunas personas acumulen grasa más fácilmente en el abdomen.

“La genética no es una designación, ni un destino trazado. Una dieta equilibrada y ejercicio regular de fuerza y alta intensidad son básicos para hacerle la guerra a la genética”, afirma el doctor Ortega.

Agrega que la predisposición de almacenar grasa abdominal no es solo herencia, existen factores como el sueño, el manejo del estrés y el tamaño de las porciones que también son cruciales.

Verano, sol, playa y malos hábitos

El verano, las vacaciones, el tiempo libre y las altas temperaturas son factores que contribuyen al consumo de bebidas azucaradas, helados y cerveza, productos que generan grasa abdominal. “La cerveza tiene efecto diurético. Al eliminarse causa deshidratación y aumento de la sed, lo que lleva a la persona a seguir tomando. También aumenta el consumo de diferentes alimentos para refrescarnos. Pero los helados, cremoladas y bebidas frías, usualmente contienen un alto contenido de azúcar”, alerta el especialista.

El médico es tajante al señalar que agua es lo único que se debe tomar para saciar la sed y que es beneficioso para la salud. Su recomendación va en concordancia con lo que dice la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre que las gaseosas aportan gran cantidad de azúcar, aun en sus versiones “bajas en azúcar”.