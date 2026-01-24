Estas son recomendaciones claves para prevenir emergencias en playas y piscinas

En el verano muchas familias acuden a playas y piscinas para disfrutar del sol; sin embargo, la falta de medidas preventivas en esos ambientes de diversión puede generar emergencias que ponen en riesgo la salud, advierte el Seguro Social de Salud (EsSalud).

El médico emergencista del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de EsSalud, doctor Manuel Benavente, recordó la importancia de actuar con responsabilidad para evitar riesgos. "En los servicios de emergencia atendemos con frecuencia casos de ahogamientos, caídas, picaduras de malagua y quemaduras solares, la mayoría ocasionados por descuidos”, señala.

Ahogamientos en el mar

El especialista recomienda evaluar, antes de ingresar al mar, si la persona sabe nadar y si se encuentra en buenas condiciones físicas, advirtiendo que quienes no saben nadar no deben ingresar a zonas profundas y que los rescates solo deben ser realizados por personal capacitado. Asimismo, explica que al retirar a una persona del agua se debe verificar si está consciente y respira: si lo hace, colocarla de lado y llamar de inmediato a emergencias; y si no respira, iniciar reanimación solo si se cuenta con conocimientos.

Caídas en piscinas

El doctor Benavente alerta que las piscinas representan un riesgo, especialmente para los menores de edad. “Las caídas en el borde pueden provocar golpes en la cabeza o fracturas. En niños que no saben nadar, una caída puede terminar en ahogamiento”, explica. Ante una caída, recomendó no mover a la persona y solicitar ayuda inmediata si presenta pérdida de conciencia.

Picaduras de medusa

Durante esta temporada aumentan las picaduras de medusas o malaguas. El especialista precisa que los restos deben retirarse únicamente con agua de mar, nunca con agua dulce. “Tampoco se debe aplicar orina, cremas, aceites o bloqueador, ya que estas sustancias empeoran la lesión”, enfatiza.

Posteriormente se puede aplicar agua caliente y, si el dolor persiste o la reacción es intensa, se debe acudir a un centro de salud.

Quemaduras y calambres

El médico recuerda que el uso de bloqueador solar es indispensable y debe reaplicarse cada hora durante la exposición al sol. Ante una quemadura, se deben usar compresas de agua fría, nunca hielo, y evitar remedios caseros. Si aparecen ampollas o dolor intenso, es necesario acudir a un establecimiento de salud.

Asimismo, explica que los calambres en el agua suelen producirse por consumo de alcohol, haber comido recientemente o por el contraste de temperaturas. En estos casos, recomendó mantener la calma, intentar flotar y pedir ayuda.

El especialista recomienda, además, llevar un botiquín básico al acudir a playas o piscinas, especialmente en personas con enfermedades crónicas o que usan inhaladores.

Finalmente, EsSalud exhorta a la población a disfrutar del verano con responsabilidad, recordando que la prevención es clave para evitar emergencias y proteger la salud de toda la familia.