Minsa recomienda a usuarios de transporte público abrir ventanas para prevenir tuberculosis

El Ministerio de Salud (Minsa) recomendó a los usuarios de los servicios de transporte público abrir las ventanas para ventilar las unidades y así evitar exponerse a distintas enfermedades respiratorias, entre ellas la tuberculosis (TB), que en el país presenta una alta concentración de casos en Lima Metropolitana y Callao, donde se registra alrededor del 55 % del total nacional.

En unidades de transporte llenas, el riesgo aumenta por cuatro factores clave: la vía aérea, el hacinamiento, el tiempo de exposición y la falta de ventilación. En buses o combis con ventanas pequeñas y cerradas, el recambio de aire es insuficiente, lo que eleva la posibilidad de contagio.

Una práctica saludable importante para reducir el riesgo de contagio de la TB es mantener los ambientes ventilados para disminuir la carga microbiana. Por ello, se recomienda que las personas abran las ventanas de los vehículos en los que se desplazan, ya que esta enfermedad se propaga con mayor facilidad en espacios cerrados y con poca ventilación.

El mecanismo de transmisión de la TB es la vía aérea con millones de partículas que exponen al medio ambiente y si las personas se encuentran en un bus cerrado y con hacinamiento, el riesgo de contagio es altísimo.

“La rapidez del contagio dependerá de la cantidad de bacilos que esté dispersando la persona con tuberculosis y la poca ventilación del lugar en el que está”, advirtió el Dr. Wilfredo Vargas Onofre, médico neumólogo y consultor nacional de la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis del Minsa.

El consultor del Minsa advirtió que la concentración de muchas personas en un determinado ambiente y la falta de práctica de hábitos como el de cubrirse la boca con el antebrazo al toser o estornudar, facilita la transmisión del microbio de la TB.

Las personas con mayor riesgo de contraer y desarrollar esta enfermedad son los adultos mayores, los niños y quienes viven con diabetes, VIH, cáncer u otras condiciones que debilitan el sistema inmune. En estos casos, el riesgo radica en la mayor probabilidad de que la bacteria ingrese al organismo y no sea combatida de manera eficiente.

El Minsa viene fortaleciendo la capacidad de respuesta en los establecimientos de salud del primer nivel de atención, implementando equipos de rayos X con inteligencia artificial y biología molecular para el diagnóstico precoz de la tuberculosis. Asimismo, se están utilizando esquemas orales acortados de 6 a 9 meses para el tratamiento de la TB multidrogoresistente.