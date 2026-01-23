Niños y adolescentes con discapacidad intelectual accederán a rehabilitación integral con nuevo programa intensivo

Un equipo conformado por 14 especialistas del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) “Dra. Adriana Rebaza Flores” AMISTAD PERÚ-JAPÓN, se alista para iniciar el Programa Descentralizado de Rehabilitación Intensiva, dirigido a pacientes con discapacidad intelectual que residen en diversas regiones del país. La iniciativa busca brindar una atención integral que favorezca su inclusión familiar, escolar y social.

El equipo multidisciplinario, integrado por médico rehabilitador, tecnólogos médicos en terapia física, ocupacional y de lenguaje, psicólogos y trabajadora social, desarrollará un abordaje integral orientado a mejorar la funcionalidad y calidad de vida de los pacientes.

Esta iniciativa que desarrolla el INR a través del Departamento de Deficiencias Intelectuales y Adaptación Social (DIAS), permitirá que 31 pacientes cuyas edades oscilan entre 0 a 17 años, procedentes de Chincha, Barranca, Tumbes, Madre de Dios, Apurímac, Ayacucho, Madre de Dios, San Martín, Arequipa, Huánuco, Huancayo, Lambayeque, Cajamarca, entre otros, reciban atención de rehabilitación y de ser necesario por cardiología y neurología, teniendo además, la posibilidad de obtener su Certificado de Discapacidad, el cual les permitirá acceder a los derechos que por ley les corresponde.

Es preciso destacar que el 72.22% de los pacientes que recibirán esta atención especializada que incluye productos de apoyo tales como: calzado, plantillas, corsé, férulas, son afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS).

Con respecto al Programa, la Dra. Katya Bustillos Villalta, jefa del Departamento de DIAS del INR comentó cómo se da el proceso de identificación de los pacientes beneficiarios del programa.

“Recibimos durante el año a pacientes con diferente grado de discapacidad intelectual, dentro de ellos los que vienen de provincias, en ese caso, el médico especialista le indica que se cuenta con este Programa intensivo de rehabilitación en el INR y a los que manifiestan su interés en participar, se les programa”.

Asimismo, la especialista comentó sobre la importancia del involucramiento de la familia en el proceso de rehabilitación de los menores.

“En este Programa nosotros empoderamos a la familia en el trabajo que hacemos los profesionales de la salud; los padres de familia deben de comprender que ellos son muy importantes en este proceso de terapia integral intensiva donde trabajamos con el modelo biopsicosocial”.

Es importante señalar que en el 2025 fueron 16 los participantes del Programa y para el presente año serán 31, lo que indica un incremento de participantes en un 51.61% con respecto al año anterior.

De esta manera el Ministerio de Salud a través del INR, pone a disposición de las personas con discapacidad intelectual, a sus especialistas, brindando las herramientas necesarias para lograr el ejercicio pleno de sus derechos, a través de su inclusión escolar y social.

¿Cómo se desarrolla el programa?

El Programa consta de 3 módulos, los cuales tienen objetivos diferenciados: Módulo I: Rompiendo barreras: mejorando actividades y participación; Módulo II: Inclusión escolar y laboral y Módulo III: Empoderamiento desde un modelo biopsicosocial. Los participantes reciben atención en dos fases durante el año.

La primera fase se realiza a fines de enero y durante las dos primeras semanas de febrero. En esta etapa se lleva a cabo la consulta médica, talleres dirigidos a los padres, y el plan terapéutico.

La segunda fase se ejecuta a fines de julio y durante las dos primeras semanas de agosto y participa el Equipo Multidisciplinario de Salud.