Otitis en verano: Expertos advierten por aumento de infecciones al oído en temporadas de altas temperaturas

La asistencia a piscinas o playas durante el verano, más el calor y la humedad propias de esta temporada del año, favorece el incremento de las infecciones del oídodenominadas otitis, advierte el Seguro Social de Salud (EsSalud).

El doctor Antonio Astocóndor, médico otorrinolaringólogo del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud, explica que la otitis es la inflamación del oído y puede presentarse en distintas partes de este. “Existen varios tipos de otitis, pero las más comunes son las que afectan al oído externo y al oído medio. En la época de verano se presenta con mayor frecuencia la otitis externa”.

El especialista detalla que el calor, la humedad y el contacto frecuente con el agua —ya sea de piscinas, playas o duchas continuas— son factores que provocan que el conducto auditivo permanezca húmedo por largos periodos. “Esta humedad irrita el oído, estimula el uso de hisopos u otros objetos, lo inflama y desencadena la otitis externa típica del verano”, indica.

Entre los grupos más propensos a padecer esta afección se encuentran las personas con patologías previas o condiciones anatómicas que predisponen a infecciones, quienes forman con facilidad tapones de cerumen; y aquellos que mantienen la costumbre de manipularse el oído con hisopos. “El uso de hisopos lastima la piel que recubre el oído externo, la erosiona y facilita la inflamación. No olvidemos también que el uso de los auriculares hace que el oído se taponee, y al taparse la humedad aumenta”, remarca el especialista.

Cuidado con los niños

Asimismo, el doctor Astocóndor destaca que los niños presentan mayor riesgo de sufrir otitis en verano debido a que son los que más frecuentan piscinas, playas y duchas, y están en contacto constante con el agua. Por ello, recomienda especial cuidado en este grupo, sobre todo en aquellos niños con predisposición a infecciones del oído.

Síntomas que no deben pasarse por alto

En cuanto a los síntomas, el médico explica que el primer signo de alerta suele ser la picazón o escozor en el oído. Posteriormente, aparece la sensación de oído tapado, ya sea por la inflamación o por la presencia de un tapón de cerumen; y, finalmente, el dolor, que es el síntoma que generalmente motiva la consulta médica.

Si no se trata a tiempo pueden aparecer complicaciones. “Lo que empieza como una infección leve se transforma en una más severa. Se inflama todo el oído y los ganglios en el cuello, el dolor de intensifica y, de manera poco frecuente, hay fiebre”, añade.

Recomendaciones

El especialista alerta también sobre los errores más comunes que comete la población, como automedicarse con gotas no indicadas, recurrir a prácticas caseras como el uso de conos, o intentar realizarse lavados de oído sin supervisión médica. “Estas acciones no solo no ayudan, empeoran el cuadro. El lavado de oído debe ser realizado únicamente por personal de salud capacitado”, enfatiza.

Finalmente, el doctor recomendó realizar controles preventivos antes y durante la temporada de verano, especialmente en personas con antecedentes de problemas auditivos. “Un oído sano, limpio y permeable no tiene por qué generar complicaciones al ir a la piscina o a la playa. La revisión oportuna permite disfrutar del verano sin poner en riesgo la salud”, concluye.