¡Cuidado! EsSalud advierte que adultos mayores sienten menos sed y ello podría ocasionarles golpes de calor

Especialistas advierten que la falta de sed y las enfermedades crónicas incrementan el riesgo durante el verano. Ancianos pierden agua con mayor facilidad y responde peor al calor.

La deshidratación representa un riesgo silencioso pero grave para los adultos mayores, especialmente durante los meses de altas temperaturas. Con el paso de los años, el cuerpo pierde parte de su contenido de agua y la sensación de sed se vuelve menos efectiva, lo que incrementa la probabilidad de que las personas de la tercera edad no consuman líquidos en cantidades suficientes, incluso cuando el organismo lo necesita.

Adultos mayores y calor: una combinación de alto riesgo para la salud

Desde EsSalud se advierte que este grupo etario también presenta una menor capacidad para percibir cambios de temperatura y regular el calor corporal. A ello se suma el hábito de abrigarse en exceso, incluso en verano, lo que puede agravar la pérdida de líquidos. En personas con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes o trastornos renales y tiroideos, el riesgo se incrementa debido al uso permanente de medicamentos y a la mayor susceptibilidad del organismo frente al calor.

Especialistas del Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) señalan que una hidratación inadecuada, combinada con sudoración excesiva, puede desencadenar cuadros de hipotensión, taquicardia, fiebre e incluso situaciones de shock con desenlace fatal. Entre las señales de alerta figuran la somnolencia, confusión, decaimiento, temperatura corporal elevada, presión arterial baja y aumento de la frecuencia cardíaca, síntomas que requieren atención inmediata.

Ante este escenario, la recomendación es priorizar la prevención mediante medidas simples pero constantes: ofrecer líquidos en pequeñas cantidades a lo largo del día, incorporar frutas y verduras con alto contenido de agua, optar por comidas ligeras y evitar exposiciones prolongadas al sol. Además, se aconseja vestir a los adultos mayores con ropa ligera de algodón, mantener los ambientes ventilados y restringir las actividades al aire libre en las horas de mayor radiación solar. En caso de una emergencia, se debe intentar estabilizar al paciente, refrescarlo y acudir de inmediato a un establecimiento de salud.