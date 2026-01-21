Un tercio de las emergencias pediátricas atendidas en el Hospital Almenara están relacionadas a enfermedades respiratorias

El 35.2 % del total de atenciones registradas en el Servicio de Emergencia Pediátrica del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, del Seguro Social de Salud (EsSalud), durante el último trimestre del 2025 correspondió a casos de infecciones respiratorias en niños y niñas menores de 5 años. En ese contexto, el mayor número de atenciones está relacionado a bronquiolitis, crisis asmática y neumonía.

“Entre octubre y diciembre del año pasado sumaron 5943 las atenciones en el área de emergencias pediátricas, de las cuales 2092 estuvieron vinculadas a enfermedades respiratorias”, informó la doctora Susan Basualdo, pediatra del Servicio de Emergencia del Hospital Almenara. Es decir, casi un tercio de las emergencias en niños y niñas tuvieron como motivos males respiratorios.

La vacunación es fundamental

La especialista señaló que muchos de los casos atendidos corresponden a niños con esquemas de vacunación incompletos o retrasados, lo que incrementa el riesgo de contagio y mayor severidad del cuadro. Por ello, instó a los padres y cuidadores a reforzar las medidas de prevención: mantener al día el esquema de vacunación, evitar la automedicación y reconocer los signos de alarma, como fiebre y tos persistente, malestar general y dificultad respiratoria.

Informó que seis de cada diez pacientes atendidos en Emergencia Pediátrica corresponden a casos de enfermedades respiratorias, que van desde un leve resfriado hasta quienes tienen complicaciones severas.

Explicó que se debe tener especial cuidado para prevenir la tos ferina, enfermedad respiratoria que afecta principalmente a lactantes y niños pequeños, y que puede ocasionar episodios severos de tos, comprometiendo la respiración, la alimentación y el descanso.

“Quienes la padecen presentan un elevado riesgo de hospitalización y de desarrollar complicaciones graves si no reciben un tratamiento oportuno. Estas afecciones se manifiestan principalmente durante los cambios de estación, cuando la variación de la temperatura ambiental favorece la circulación de virus y bacterias respiratorias”, dijo la doctora.

Evitar hacinamiento

Como medida de prevención la especialista de EsSalud aconsejó evitar el hacinamiento, asegurar una adecuada ventilación en el hogar y que los adultos con síntomas respiratorios utilicen mascarilla para reducir el riesgo de contagio.

También recomendó prácticas saludables como el lavado frecuente de manos, el cual constituye una de las medidas más sencillas, eficaces y de mayor impacto para la prevención de infecciones respiratorias.