Solidaridad de donantes devuelven esperanza de vida a ocho pacientes en menos de dos días

El tercer y el cuarto operativo de donación de órganos del Seguro Social de Salud se llevaron a cabo en Abancay y Callao, respetivamente.

En el marco de su campaña “Un SÍ que da vida: Familias que donan, vidas que renacen”, el Seguro Social de Salud (EsSalud) concretó en menos de dos días, en Abancay y el Callao, su tercer y cuarto operativo de donación de órganos y tejidos del 2026 a nivel nacional, que devolvieron esperanza de vida a ocho pacientes en lista de espera, gracias a la solidaridad de las familias donantes y la alta capacidad operativa de los médicos trasplantadores y las unidades de procura.

En la madrugada del 15 de enero, se llevó a cabo un operativo en la capital de Apurímac, que constituyó el primero de la Unidad de Procura de Abancay, conformada en el 2025, lo que representa un hecho profundamente significativo para la donación de órganos en el país, marca un hito en la región apurimeña y evidencia que el trabajo en red salva vidas. Este operativo, que benefició directamente a cuatro pacientes, se realizó gracias al trabajo articulado entre las unidades de procura de Abancay, Cusco y Lima.

La articulación inicial entre las unidades de procura de Cusco y Abancay permitió asegurar la validación médica, el manejo clínico del donante, la logística y la procuración de órganos y tejidos bajo los más altos estándares, demostrando que la descentralización de la donación se construye con presencia, capacitación y trabajo en equipo.

En Abancay, la extracción de dos riñones y dos córneas estuvo a cargo del equipo quirúrgico de la Red de Cusco, conformado por cirujanos y licenciados en enfermería, quienes no dudaron en desplazarse hasta otra región para la ablación, proceso realizado junto al personal local, reflejando organización, compromiso y profundo respeto hacia la familia donante.

En tanto, el cuarto operativo del año, se realizó en las primeras horas del 16 de enero en el Hospital Alberto Sabogal del Callao, donde una familia decidió donar los órganos de su ser querido y convertir una pérdida irreparable en esperanza. Gracias a su valentía, un corazón, un hígado y dos riñones renuevan la esperanza en otros cuatro pacientes.

A la fecha, en lo que va del 2026, EsSalud ya ha realizado 12 trasplantes, productos de un sistema que late con un único propósito: salvar vidas y devolver futuros.

Descentralización del sistema

Desde la Gerencia de Procura y Trasplante de EsSalud se destacó que estos logros reafirman el fortalecimiento de la red nacional y el compromiso institucional de seguir impulsando unidades regionales que permitan que más familias tengan la oportunidad de donar y más pacientes accedan a una segunda oportunidad de vida.