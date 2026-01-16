En temporada de lluvias: Evitar criaderos del mosquito transmisor del dengue en hogares

Ante el incremento de casos de dengue en algunas regiones del país, el Seguro Social de Salud (EsSalud) recomienda a la población “reforzar las medidas para evitar la propagación del Aedes aegypti, el mosquito transmisor de la enfermedad, especialmente en las zonas aquejadas por lluvias”.

Así lo dio a conocer el doctor Edwin Neciosup, jefe de la Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria de EsSalud, quien explica la importancia de identificar y eliminar los criaderos del mosquito que pueden encontrarse dentro o fuera de las casas.

“El mosquito transmisor del dengue se reproduce en el agua limpia que dejamos descubierta en casa. Esa piscina de plástico, esa jarra sin tapa, los tanques de almacenamiento, incluso una llanta con agua o una simple tapa de botella pueden convertirse en criaderos”, explica el médico epidemiólogo.

El especialista recomienda a las familias mantener todos los recipientes de agua tapados, lavarlos con escobilla y vaciarlos una vez por semana, especialmente aquellos que acumulen agua limpia.

Además, informa que durante el periodo de lluvias, en el interior del país, se incrementan los criaderos favoreciendo la transmisión del dengue, zika y chikungunya. “Los principales criaderos son tanques, cilindros, bases de floreros, bebederos de mascotas, juguetes, botellas, llantas, chapas y piscinas plásticas”, resalta.

El doctor Neciosup informa que durante el 2025 se registraron 9899 casos de dengue a nivel nacional en EsSalud, cifra bastante inferior a lo registrado en el 2024. Sin embargo, señala que en cinco regiones del país se registró un importante incremento: Jaén (226.7 %), Amazonas (79.2 %), Moquegua (50 %), Tarapoto (27.4 %) y Ucayali (21.7 %). “Se debe usar repelente, especialmente en las zonas de mayor incidencia de la enfermedad”, sostiene.

Atención a los síntomas

Entre los síntomas se encuentran destacan fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, erupción cutánea y dolor muscular y articular. Los signos de alarma incluyen dolor abdominal intenso y persistente, vómitos continuos, sangrado de mucosas, somnolencia, irritabilidad y decaimiento general.

La falta de apetito y de la sensación de sed también deben tratarse como señales de alarma, advierte el especialista, quien recomienda acudir de inmediato al hospital si se presenta esa sintomatología.

Insiste, además, en que el tratamiento temprano es fundamental para impedir que la enfermedad evolucione hacia formas graves. Entre un 18 % y 20 % de los pacientes requieren hospitalización, lo que demuestra que identificar y tratar los síntomas en etapas iniciales puede salvar vidas.

“EsSalud ha reforzado las medidas de prevención y control, y busca garantizar la atención integral, el seguimiento clínico adecuado y la referencia oportuna de los pacientes con signos de alarma, dengue declarado y dengue grave, según sea el caso”, finaliza el doctor Neciosup.