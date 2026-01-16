Minsa recuerda que la Línea 113 brinda orientación y apoyo psicológico gratuito las 24 horas

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que se conmemora cada 13 de enero, el Ministerio de Salud (Minsa) recuerda a la ciudadanía que cuenta con servicios gratuitos y de fácil acceso para el cuidado de la salud mental en todo el país.

Entre ellos destaca la Línea 113, opción 5, que brinda orientación y apoyo psicológico las 24 horas del día. A través de este servicio, profesionales de la salud mental ofrecen escucha y orientación a personas que presentan síntomas como tristeza persistente, pérdida de interés en actividades cotidianas, cansancio, alteraciones del sueño o cambios en el apetito.

Asimismo, el sector salud dispone de 302 centros de salud mental comunitaria, además de servicios especializados en hospitales y establecimientos del primer nivel de atención a nivel nacional. En estos espacios se brinda atención integral a cargo de equipos conformados por psiquiatras, psicólogos, terapeutas y otros profesionales, así como acceso a unidades de hospitalización en salud mental y adicciones.

El ministro de Salud, Luis Quiroz, resaltó que la salud mental es una prioridad para el Gobierno y reafirmó el compromiso de acercar los servicios a toda la población. “Queremos decirle a cada peruano y peruana que no están solos. La depresión es una condición de salud que tiene tratamiento y puede afectar a personas de todas las edades. Buscar ayuda es un paso importante hacia el bienestar”, señaló.

Durante el año 2025, el Minsa atendió 222 245 personas con diagnóstico de depresión, de las cuales el 75.7 % fueron mujeres y el 24.3 % hombres. Según grupo etario, el 13.7 % correspondió a niñas, niños y adolescentes; el 26.2 % a jóvenes; el 41 % a adultos y el 19.1 % a personas adultas mayores.

La mayoría de estas atenciones se realizó en el primer nivel de atención, incluidos los centros de salud mental comunitaria, que concentraron el 74.3 % de los casos atendidos. En total, se registraron más de 1 357 000 atenciones en salud mental por depresión, lo que refleja un seguimiento continuo y un acompañamiento integral orientado a la recuperación y mejora de la calidad de vida de las personas.