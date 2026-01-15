EsSalud Cajamarca realiza por primera vez cirugía laparoscópica avanzada y devuelve calidad de vida a paciente de 86 años

Durante meses, don Julio Quispe Ocas, de 86 años, vivió intranquilo. El dolor constante, las visitas repetidas al hospital y una bolsa que lo acompañaba a todas partes marcaron su día a día. Comer, dormir o simplemente salir de casa eran una pesadilla. Su salud se deterioraba y la incertidumbre crecía en su querida Cajamarca.

Pero hoy su historia es otra. Por primera vez, especialistas del Hospital II Cajamarca realizaron con éxito una cirugía laparoscópica avanzada de derivación bilio-digestiva, un procedimiento de alta complejidad que permitió resolver el problema de salud de don Julio mediante una técnica mínimamente invasiva, sin necesidad de trasladarlo a un hospital de mayor complejidad en otra región del país.

Un problema que ponía su vida en riesgo

El doctor Jorge Marroquín Ramírez, cirujano a cargo de la intervención, explicó que el paciente presentaba una estenosis del colédoco, un estrechamiento del conducto que transporta la bilis desde el hígado hacia el intestino.

“Cuando la bilis no puede drenar, el organismo empieza a intoxicarse. Se generan infecciones, daño hepático y un deterioro progresivo que puede poner en riesgo la vida, especialmente en adultos mayores”, señaló.

En el caso de don Julio, la situación ya afectaba severamente su calidad de vida y su estado general.

La proeza médica

Ante esta condición, el equipo médico decidió realizar una derivación entre la vía biliar y el intestino delgado, creando una nueva ruta para que la bilis pueda fluir con normalidad y cumplir su función digestiva.

El procedimiento se realizó por vía laparoscópica, es decir, a través de pequeñas incisiones, evitando una cirugía abierta. “Esta técnica permite una recuperación más rápida, menos dolor y menor riesgo de complicaciones, algo fundamental en pacientes adultos mayores”, precisó el doctor Marroquín.

La voz del asegurado

Don Julio recuerda lo difícil que era su día a día antes de la intervención. “Me sentía muy mal, no podía estar tranquilo, tenía que venir seguido al hospital para que me limpien la bolsa. Ahora estoy más calmado, el dolor está pasando y puedo estar en casa con mi familia”, contó con alivio.

Tras una evolución clínica favorable, el asegurado fue dado de alta y actualmente continúa su recuperación en su hogar, acompañado de sus seres queridos.

Un hito para la salud en Cajamarca

El director de la Red Asistencial EsSalud Cajamarca, doctor Hans Huayta Campos, destacó que este procedimiento representa un avance histórico para la región. “Este logro demuestra que nuestro Hospital II Cajamarca continúa fortaleciendo su capacidad resolutiva. Hoy podemos brindar atención especializada, segura y de calidad en Cajamarca, sin necesidad de trasladar a nuestros asegurados a hospitales de mayor complejidad”, afirmó.

A nivel nacional, son pocos los hospitales que cuentan con la capacidad técnica y profesional para ejecutar este tipo de cirugía. Su realización en Cajamarca marca un paso decisivo en la descentralización de la atención especializada.

Compromiso institucional

Este importante avance se enmarca en los ejes de gestión del presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho Mego, orientados a fortalecer la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud, descentralizar la atención especializada y garantizar servicios oportunos, seguros y de calidad en todas las regiones del país, acercando la atención de alta complejidad a quienes más la necesitan.