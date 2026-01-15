Durante el 2025, servicio de telemedicina logra récord con más de 1.6 millones de atenciones

El Seguro Social de Salud (EsSalud), a través del Centro Nacional de Telemedicina (CENATE), alcanzó un récord histórico en el 2025 al brindar 1 609 073 atenciones en telemedicina, superando ampliamente las 1 353 532 atenciones registradas en el 2024. Esto logro consolida a la atención virtual como una alternativa efectiva para facilitar el acceso a los servicios de salud y evitar traslados innecesarios, especialmente para los asegurados que viven en zonas alejadas de los establecimientos de salud.

Este importante avance responde al proceso de modernización que impulsa EsSalud para brindar una atención más cercana, oportuna y eficiente, utilizando la tecnología como una aliada clave para cuidar la salud de la población.

Atención médica más rápida y accesible

Del total de atenciones realizadas durante el 2025, 808 027 correspondieron a teleconsultas, permitiendo que los pacientes reciban orientación médica directa desde su hogar o centro de trabajo. Además, 609 910 atenciones fueron de teleapoyo al diagnóstico, un servicio fundamental que facilita la lectura rápida de exámenes como radiografías, tomografías y mamografías, disponible las 24 horas del día.

Gracias a estos servicios, miles de asegurados pudieron recibir atención médica sin necesidad de realizar largos traslados ni enfrentar extensos tiempos de espera, integrando el cuidado de su salud a su vida cotidiana.

Asimismo, los servicios de teletriaje y teleurgencias, que en conjunto superaron el medio millón de atenciones, cumplieron un rol clave al contribuir a la descongestión de los servicios de emergencia, ya que médicos del CENATE evalúan en tiempo real la condición de los pacientes y orientan su atención de manera oportuna.

Diversos programas

Durante el 2025, EsSalud fortaleció la telemedicina a través de programas especializados orientados a los asegurados más vulnerables, como Telecron y Telecrónicos, que permiten a pacientes con diabetes, hipertensión o dislipidemia llevar un control permanente de su salud desde casa, con el acompañamiento de un equipo multidisciplinario.

Asimismo, se impulsó la Telecertificación de Discapacidad, que facilita el acceso oportuno al certificado de discapacidad y permite a los asegurados y derechohabientes inscribirse en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) sin necesidad de desplazarse, reduciendo barreras y mejorando su calidad de vida.