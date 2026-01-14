EsSalud alerta que la picadura de araña casera puede traer consecuencias mortales

Seguro Social de Salud advierte que la presencia de arácnidos se incrementa en verano y brinda recomendaciones para actuar rápido ante una mordedura.

Al limpiar o mover objetos guardados por mucho tiempo en casa, las personas pueden sufrir un doloroso pinchazo que, sin el tratamiento oportuno, podría poner en riesgo su vida. Se trata de la mordedura de una araña y, ante estos casos, el Seguro Social de Salud (EsSalud) brinda algunos consejos para reconocer el tipo de arácnido, identificar los síntomas y actuar de manera rápida.

La araña responsable no es cualquiera. Se trata de la conocida “araña casera”, “araña violinista” o “reclusa chilena”, perteneciente al género Loxosceles laeta, cuya mordedura puede ser potencialmente mortal si no se recibe atención médica oportuna. Su presencia es más frecuente durante la temporada de verano, debido a las altas temperaturas.

EsSalud ha atendido 2084 casos a nivel nacional en los últimos seis años, principalmente en las regiones de Arequipa, La Libertad, Lima e Ica, de los cuales 1632 ingresaron por el servicio de emergencia. El grupo etario más afectado corresponde a personas de entre 30 a 59 años, con alrededor de 1013 pacientes.

En el caso de picadura en niños, en muchos casos los padres no se percatan de inmediato y la confunden con la picadura de un mosquito. Según los registros de la seguridad social, más de 290 menores, de entre 0 y 11 años, fueron atacados por estas arañas entre los años 2020 y 2025.

¿Cómo reconocer la araña casera?

La araña casera suele ser de color marrón y presenta una mancha en el dorso con forma de violín. Con patas un poco gruesas, no es agresiva, pero muerde cuando se siente atrapada. Es rápida, rechaza la luz y suele esconderse en rincones oscuros, detrás de cuadros, muebles, estanterías o dentro de cajas de zapatos.

A diferencia de una picadura de un mosquito o una hormiga, que genera una molestia leve y pasajera, la mordedura de la araña casera presenta señales de mayor gravedad. “Se sienten uno o dos pinchazos en manos, dedos o pies. Luego aparece el dolor, que se intensifica con las horas, acompañado de inflamación y una coloración violácea en la zona afectada”, explica el jefe de la Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria de EsSalud, doctor Edwin Neciosup.

El especialista advierte que tras la picadura y ante la presencia de fiebre, escalofríos, dolor abdominal intenso u orina oscura (similar al color de una gaseosa de cola) se debe acudir de inmediato a un establecimiento de salud. La mordedura de esta araña puede derivar en complicaciones renales, problemas hematológicos, postración prolongada e incluso la muerte, por lo que la prevención es fundamental.

¿Cómo actuar ante una mordedura de araña casera?

Las primeras horas son clave para el tratamiento. La principal recomendación es mantener la calma y, “para evitar que el veneno se distribuya por el cuerpo, aplicar hielo alrededor de la herida”. No se debe aplicar mentol, cremas u otras sustancias ya que pueden empeorar la situación y favorecer la dispersión del veneno en el organismo”, advierte el médico de EsSalud.

Finalmente, el doctor Neciosup Orrego exhorta a la población a realizar una limpieza frecuente del hogar, sacudir la ropa y el calzado antes de usarlos, separar las camas de las paredes y evitar la acumulación de objetos en espacios oscuros, con el fin de reducir el riesgo de contacto con este tipo de arácnidos.