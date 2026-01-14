EsSalud: Profesora vuelve a caminar sin dolor gracias a técnica quirúrgica de última generación

Durante años, caminar, estar de pie frente a sus alumnos o simplemente ponerse un par de zapatos era una experiencia dolorosa para Casandra García, una profesora de inglés de 24 años. Hoy, gracias a una cirugía de última generación realizada por médicos de EsSalud, esa limitación empieza a quedar atrás.

Casandra fue intervenida en el Hospital II Lima Norte Callao Luis Negreiros Vega, donde especialistas del Servicio de Traumatología le practicaron, con éxito, una cirugía correctiva de juanete mediante una técnica mínimamente invasiva.

“Esta enfermedad no solo genera dolor, también limita el desarrollo pleno de las actividades diarias. En pacientes como Casandra, cuya labor exige estar de pie por tiempos prolongados, el impacto es considerable. Por ello, apostamos por técnicas quirúrgicas innovadoras que permitan una recuperación más rápida y menos dolorosa”, explica el doctor Víctor Bolívar, jefe del Servicio de Traumatología del Hospital Negreiros.

El médico explicó que la paciente recibió atención especializada en la Unidad de Pie y Tobillo del Hospital Negreiros, donde fue sometida a una cirugía denominada PECA, una técnica mínimamente invasiva considerada una de las más modernas en Latinoamérica. Para la implementación de esta moderna técnica se cuenta con tornillos y sierras especiales del tamaño de un lapicero, indispensables para la ejecución de este tipo de cirugía.

Cirugía de alta precisión y rápida recuperación

El médico explicó que el procedimiento aplicado a Casandra consistió en la realización de tres microincisiones de aproximadamente 0.5 centímetros, los cuales reducen significativamente el dolor, sangrado y el tiempo de recuperación. “El hueso se va consolidando progresivamente y la paciente puede ser dada de alta en corto tiempo, ya que puede volver a caminar con normalidad utilizando un calzado especial”, precisó.

La intervención tuvo una duración aproximada de una hora y quince minutos. Gracias a la tecnología empleada, Casandra comenzará terapia física dentro de un par de semanas y, en un plazo aproximado de cinco semanas, podrá retomar progresivamente sus actividades laborales y personales. “Cada tecnología que incorporamos al seguro social tiene un solo objetivo: mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, logrando recuperaciones más rápidas y menos dolorosas”, enfatizó el doctor Bolívar.

Para Casandra, esta cirugía representa la oportunidad de recuperar su autonomía y volver a enseñar sin dolor. Acompañada por su familia, iniciará su proceso de recuperación con optimismo y gratitud hacia el equipo de salud que hizo posible este logro, que se enmarca en el incremento de la producción asistencial, uno de los ejes principales de la gestión del presidente ejecutivo de EsSalud, doctor Segundo Acho Mego.