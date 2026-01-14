Vacaciones sin descanso: errores habituales que elevan el cansancio mental en los niños

El especialista Hernán Ocampo advierte que una agenda sobrecargada y demasiados estímulos fatigan la mente de los menores.

Con el fin del año escolar comienza el periodo de descanso; sin embargo, para muchos niños esta etapa no siempre implica una verdadera pausa. En el intento de mantenerlos activos o reforzar aprendizajes, algunos padres optan por recargar la agenda con cursos y actividades, a lo que se suma el aumento del uso de pantallas. Este cambio de rutinas puede generar una sobreestimulación que, lejos de favorecer el descanso, mantiene al cerebro infantil en constante estado de alerta.

Hernán Ocampo, especialista en neuroeducación explica que muchas prácticas normalizadas durante las vacaciones no siempre favorecen el descanso que el cerebro necesita. “El cerebro requiere pausas reales para recuperarse, pero también equilibrio. Cuando el tiempo libre se llena de estímulos constantes, el descanso se vuelve superficial y la mente no logra desconectarse por completo. Por ello, el contacto con la naturaleza, el juego libre y un buen descanso nocturno son claves para regular la atención y reducir la carga cognitiva”.

De hecho, investigaciones recientes en neurociencia han demostrado que la fatiga mental es un proceso real y observable en el cerebro. Un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Johns Hopkins identificó que, cuando las personas experimentan agotamiento cognitivo, se activan regiones específicas del cerebro asociadas a la percepción del cansancio mental y a la toma de decisiones, lo que influye en la sensación de querer rendirse o perseverar en una tarea.

En este sentido, el especialista en neuroeducación detalla algunos de los errores vacacionales más frecuentes; que, en lugar de contribuir al descanso, pueden incrementar el agotamiento mental.

Cambiar por completo los horarios. El cerebro opera de manera más eficiente cuando existe un grado de predictibilidad. Modificar drásticamente los horarios de descanso y comida puede tener un impacto negativo en la regulación de las emociones, el estado de ánimo y la capacidad de concentración.

Uso excesivo de pantallas sin pausas reales. Las vacaciones a menudo conllevan un incremento en el uso de dispositivos electrónicos. Si no se toman pausas adecuadas, esta excesiva estimulación mantiene al cerebro en una alerta continua, lo que impide su correcto descanso y recuperación.

Llenar el verano de actividades. Tener una agenda muy llena no siempre se traduce en bienestar. El cerebro necesita tiempo libre para procesar la información y aliviar la carga cognitiva acumulada.

Evitar el aburrimiento a toda costa .El aburrimiento es esencial para estimular la creatividad y la reflexión interna, por lo que evitarlo totalmente impide que el cerebro obtenga el descanso que necesita.

Descansar el cuerpo, pero no la mente. Viajar, salir o mantenerse activo no garantiza desconexión mental si no existen momentos de calma y silencio cognitivo que permitan al cerebro bajar el ritmo.

Identificar estos errores no significa quitarles disfrute a las vacaciones, sino ayudar a que los niños descansen de verdad. Para lograrlo, es importante encontrar un equilibrio entre actividades, momentos de pausa y menos estímulos. Pequeños cambios en la rutina diaria pueden marcar una gran diferencia en su bienestar físico y mental.

“Así como nos preocupamos por cómo aprenden, también debemos entender cómo descansa el cerebro. Muchas veces, el descanso real empieza cuando dejamos de exigir tanto, incluso en vacaciones”, explica el especialista.

Neurosummit 2026

Con el objetivo de que más padres y docentes comprendan la importancia de la neurociencia y el funcionamiento del cerebro infantil para potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje, se realizará la segunda edición del Neurosummit Educativo “Neurodidactica del aprendizaje” los días 20 y 21 de febrero en el Arena 1 de la Costa Verde. El evento, organizado por la Escuela Pedagógica de Lima y la Universidad Santander de México, será gratuito y los interesados podrán inscribirse a través del siguiente enlace: siguiente enlace:https://www.neurosummit.pe/producto/lima-inspire-pass/ (Cupón: neuro2026)