Depresión en Perú aumenta 15% y golpea con mayor fuerza a mujeres y jóvenes

El Perú enfrenta un aumento sostenido de los casos de depresión, con un incremento del 15% en el último año, según datos oficiales del Ministerio de Salud (Minsa). En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, este 13 de enero, las cifras revelan que mujeres y jóvenes concentran la mayor carga de la enfermedad, mientras los intentos de suicidio muestran un crecimiento preocupante, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes.

De acuerdo con la Sala Situacional de Problemas de Salud Mental del Minsa, durante 2025 se registraron 12.718 casos de episodio depresivo moderado y grave, confirmando una tendencia al alza respecto al año anterior. Especialistas advierten que detrás de este incremento confluyen factores sanitarios, sociales y culturales, como la violencia, la inseguridad y la precariedad laboral, que siguen impactando la salud mental de la población.

Las estadísticas muestran una brecha de género persistente. En 2024, el 75% de las atenciones por depresión correspondió a mujeres, proporción que se mantiene en los datos más recientes. La psiquiatra July Caballero, vocera del Minsa, explica que esta diferencia responde a una combinación de variables biológicas, psicológicas y sociales, entre ellas la mayor exposición a violencia y desigualdades estructurales, factores que incrementan el riesgo de desarrollar cuadros depresivos desde la adolescencia.

JÓVENES Y UNIVERSITARIOS EN EL CENTRO DE LA ALERTA

Por grupos etarios, los jóvenes concentran una parte crítica de los casos: en 2025, el 26% de las atenciones correspondió a personas de 18 a 29 años, mientras que los adolescentes representaron alrededor del 14%. El dato más alarmante es el aumento de los intentos de suicidio, que llegaron a 4.053 casos, un 26% más que en 2024, con mayor incidencia entre quienes tienen 15 y 24 años.

Este panorama se refleja con fuerza en el ámbito universitario. El II Estudio de Salud Mental en Universitarios del Consorcio de Universidades revela que tres de cada diez estudiantes presentan síntomas severos o extremadamente severos de depresión, y casi cuatro de cada diez sufren ansiedad severa, pese a que más de la mitad percibe su rendimiento académico como bueno.

Para el psicólogo social Jorge Yamamoto, esta aparente normalidad es engañosa y se vincula, entre otros factores, al uso intensivo de redes sociales, que mantiene al cerebro en hiperactivación, favoreciendo la ansiedad y la depresión. Mientras tanto, el Minsa reporta cerca de 225.000 casos y más de 1,3 millones de atenciones por depresión en 2025, con una demanda que continúa en aumento en los servicios de salud.

(la república)