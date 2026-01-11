Inauguran Centro de Salud Mental Comunitaria en Ate: Beneficiará a más de 200 mil habitantes

¡Salud mental al alcance de toda la población! El Ministerio de Salud (Minsa) puso en marcha el Centro de Salud Mental Comunitaria (CSMC) “Sayariy”, ubicado en Av. Prolongación Javier Prado Este N° 9219, Ate, para atención de niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores de este distrito y zonas aledañas.

El CSMC, cuenta con un equipo interdisciplinario conformado por profesionales de psiquiatría, psicología, medicina familiar, enfermería, terapia de lenguaje, terapia ocupacional y personal técnico, que en conjunto suman 32 trabajadores de la salud capacitados para el abordaje comunitario de los problemas de salud mental, los cuales están a disposición de la población de forma gratuita.

El establecimiento "Sayariy", que significa en quechua "Levantarse, ponerse de pie, emprender el camino", es el número 302 a nivel nacional. Atenderá los problemas de salud mental identificados con mayor demanda en Ate como los trastornos de ansiedad, los episodios depresivos y las situaciones asociadas a la violencia.

Durante la ceremonia, la directora de la Dirección de Salud Mental del Minsa, July Caballero, transmitió el saludo afectuoso del ministro de Salud, Luis Quiroz, para quien el tema de la salud mental es una prioridad en su gestión. “Sin una mente sana, no puede haber desarrollo de las personas, las familias y las comunidades.” Indicó.

Este moderno establecimiento de salud demandó una inversión de S/ 1 097 670.00 y beneficiará a una población aproximada de 200 420 habitantes, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, fortalecer la convivencia familiar y comunitaria, y reducir las brechas de acceso a los servicios de salud mental.

Como parte del proceso de modernización de los servicios, el CSMC “Sayariy” utiliza el Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) del Minsa, garantizando un registro digital obligatorio y seguro de las atenciones brindadas a los usuarios.

Estuvieron presentes en la inauguración el director general de la DIRIS Lima Este, Norberto Yamunaqué Asanza, y personal de salud del Centro de Salud Mental Comunitaria.

De esta manera, el Gobierno del presidente José Jerí, a través del Ministerio de Salud, reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la red de servicios de salud mental comunitaria, acercando la atención especializada a las poblaciones más vulnerables y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las familias peruanas.