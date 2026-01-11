Se registraron más de 24 millones de consultas y más de 428 mil cirugías a nivel nacional en el 2025

Durante el año 2025 el Seguro Social de Salud (EsSalud) registró un incremento en la producción asistencial y realizó 24 749 078 consultas y 428 505 cirugías a nivel nacional, lo cual fue impulsado en gran medida por los planes de desembalse llevados a cabo en el último trimestre del año.

En cuanto a consultas, lo hecho en el año pasado representó un aumento de 15 % con lo registrado en el 2024. La sumatoria tomó en cuenta las consultas de apoyo descentralizado, las externas, las de Hospital Perú, las de medicina complementaria, las teleconsultas y las de intervenciones de salud ocupacional. En lo referido a cirugías, en el 2025 se realizaron 10 000 más que en el año anterior.

Mejor equipamiento

Luego de varios años de postergación en la adquisición de equipamiento, la actual gestión puso en marcha un shock de inversiones y avanzó en los procesos de compra de equipos de alta y mediana complejidad, como rayos X, tomógrafos, ecógrafos y angiógrafos, entre otros, así como en la contratación de diversos servicios orientados a garantizar la continuidad y oportunidad de la atención a los asegurados.

En ese marco, con el objetivo de fortalecer el acceso a los servicios de salud, EsSalud adquirió 37 ambulancias tipo rurales, cuya primera entrega está prevista para este mes, y se encuentra en proceso de compra de 62 ambulancias Tipo II, que permitirán reforzar el parque automotor de ambulancias de la entidad a nivel nacional.

En el ámbito de la infraestructura hospitalaria, las ejecuciones de los proyectos del Hospital del Altiplano, en Puno, y del Hospital Especializado de Cajamarca registran un avance cercano al 90 %. De igual manera, se puso en marcha la fase de preinversión de los hospitales de Piura y Chimbote, encontrándose actualmente en la etapa de elaboración del expediente técnico.

En beneficio de miles de asegurados

A ello se suma que, durante el presente mes, se realizará la firma de la adenda para la ejecución del proyecto del Complejo Hospitalario de Torre Treca, tras más de 50 años de postergación. Dicho establecimiento de salud contará con 145 consultorios y más de 20 especialidades médicas, y beneficiará a miles de asegurados de las redes Rebagliati, Almenara y Sabogal.

En paralelo, se viene fortaleciendo el recurso humano: entre noviembre y diciembre de 2025 se incorporaron 1051 profesionales bajo el régimen CAS y se realizaron 300 convocatorias para la contratación de personal asistencial y otros grupos ocupacionales, proceso que continuará en el 2026 con la convocatoria de especialistas para cerrar brechas de atención.