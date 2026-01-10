Minsa: Turistas nacionales y extranjeros deberán acceder a vacuna contra la fiebre amarilla

Con el objetivo de velar y salvaguardar la salud de los turistas peruanos y extranjeros, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, brinda recomendaciones preventivas para evitar contraer fiebre amarilla.

Como medida principal se recomienda la vacuna por los menos 10 días antes de viajar a zonas endémicas. La vacunación en el Perú es gratuita y segura, está recomendada a partir de los 15 meses hasta los 59 años de edad. Una sola dosis proporciona la protección de por vida.

Durante la estadía en áreas de riesgo, es importante reforzar la prevención mediante el uso de repelentes que contengan DEET 15 a 25 %, prendas de color claro que cubran la mayor parte del cuerpo y mosquiteros para dormir.

Después del viaje, se sugiere vigilar el estado de salud por un período mínimo de siete días. En caso de presentar signos o síntomas como fiebre, malestar o cefalea, la persona debe acudir de manera inmediata al establecimiento de salud más cercano.

La fiebre amarilla es una enfermedad transmitida por la picadura de mosquitos infectados que habitan en zonas rurales de la selva lluviosas y tropicales. En el país, el riesgo se concentra en zonas rurales de las regiones de Amazonas, San Martín, Junín, Ayacucho, Cusco (no se consideran la ciudad de Cusco, Machu Picchu y el Camino Inca), Loreto, Madre de Dios, Huánuco, Pasco, Puno y Ucayali.

Si la enfermedad progresa a una fase severa, puede afectar órganos como hígado y riñones, produciendo una característica coloración amarilla de la piel y ojos (ictericia). De ser el caso, el paciente requerirá de hospitalización y una atención especializada.

Los síntomas y signos de alarma son: fiebre alta (mayor de 39°C, dolor muscular, dolor de espalda intenso, dolor de cabeza, escalofríos, pérdida de apetito, náuseas o vómitos, hemorragias por la nariz, encías, orina, entre otros.

DATO

Para ingresar al Perú, el Minsa insta a los turistas a vacunarse previamente, ya que es posible que, en algunas áreas de ingreso a la selva rural con zonas endémicas, se solicite el certificado de vacunación.