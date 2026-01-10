Cuidado con el consumo excesivo de alcohol: Puede provocar estado de coma y muerte

Los fines de semana de verano suelen convertirse en escenario de fiestas y reuniones en las que el consumo de alcohol se incrementa, lo que eleva el riesgo de intoxicaciones alcohólicas e incrementa el número de emergencias médicas por ese motivo. Ante este escenario, el Seguro Social de Salud (EsSalud) insta a la población a celebrar con responsabilidad y a estar atentos a las señales de alerta que pueden poner en peligro la vida.

La intoxicación alcohólica es una emergencia médica que se produce cuando una persona ingiere grandes cantidades de alcohol en poco tiempo, superando la capacidad del organismo para metabolizarlo. Esta situación provoca un aumento peligroso del nivel de alcohol en la sangre, afectando el sistema nervioso central, la respiración y el corazón, y puede derivar en convulsiones, coma e incluso la muerte.

La doctora Rosas Guija, jefa del Servicio de Conductas Adictivas del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de EsSalud, explica que el alcohol actúa como un depresor del sistema nervioso central. “Cuando el consumo es excesivo, la persona puede presentar mareos, dificultad para hablar, pérdida de coordinación, confusión, vómitos y, en los casos más graves, una disminución peligrosa de la respiración y del ritmo cardíaco”, señala.

Factores que incrementan el riesgo

Según la especialista, uno de los principales factores que generan riesgo de intoxicación alcohólica es el consumo en cortos periodos de tiempo, conocido como “atracón alcohólico” y referido a la ingesta de grandes cantidades de alcohol en pocas horas, elevando rápidamente el nivel de alcohol en la sangre. A ello se suma la mezcla de distintos tipos de bebidas: cerveza, vino y diversos licores, práctica frecuente en celebraciones.

Asimismo, los factores emocionales juegan un rol importante. “En muchos casos, el alcohol se utiliza como una forma de escape o automedicación ante sentimientos de soledad, duelo por pérdidas, conflictos familiares o estrés económico”, señala la doctora Guija. A esto se añade la presión social, en la que persiste la creencia de que sin alcohol no hay diversión, lo que dificulta poner límites.

Grupos más vulnerables

La especialista advierte que existen poblaciones con mayor riesgo de sufrir intoxicación alcohólica, como los adolescentes y jóvenes debido a su menor experiencia y a que su cerebro aún se encuentra en desarrollo; los adultos mayores, por la disminución del metabolismo y uso frecuente de medicamentos; las mujeres embarazadas, ya que el alcohol atraviesa la placenta y no existe una dosis segura durante la gestación; y las personas con enfermedades hepáticas, renales, cardiovasculares o trastornos mentales.

“Muchas veces se minimizan los riesgos con frases como ‘solo es una vez al año’, lo que favorece consumos rápidos y en exceso. Además, mezclar distintos tipos de bebidas o beber con el estómago vacío incrementa considerablemente el peligro”, añade la doctora Guija.

Señales de alerta y prevención

EsSalud recuerda que algunas señales tempranas de intoxicación alcohólica incluyen habla pastosa o incoherente, desinhibición marcada, torpeza al caminar, mareos, náuseas y dificultad para concentrarse o responder. Frente a estos síntomas, se recomienda detener el consumo de alcohol, ofrecer agua, no dejar sola a la persona y buscar atención médica si el cuadro empeora.

Finalmente, la jefa del Servicio de Conductas Adictivas hace un llamado a la reflexión. “Lo más valioso no se compra ni se consume: se siente, se comparte y se cuida. Ningún consumo reemplaza al amor, a la calma ni a la dignidad personal”, enfatiza.

EsSalud reitera su compromiso con la prevención y el cuidado de la salud, e invoca a la ciudadanía a priorizar el bienestar propio y el de sus seres queridos.