¿Cómo elegir adecuadamente los talleres de verano para nuestros hijos?

Un verano divertido y seguro. Los talleres de verano contribuyen al desarrollo integral y al bienestar emocional de niñas, niños y adolescentes; sin embargo, antes de matricularlos es importante evaluar diversos aspectos que permitan tomar una decisión adecuada y responsable.

En primer lugar, se debe identificar la necesidad del niño o niña y aquello que le gustaría desarrollar, ya sea una habilidad artística, deportiva o académica, respetando siempre sus intereses y motivaciones.

El segundo aspecto a considerar es la economía familiar, evaluando el presupuesto disponible para la matrícula y las mensualidades, a fin de evitar sobrecargas económicas que puedan generar estrés en el hogar.

La psicóloga de la Línea 113 del Ministerio de Salud (Minsa), Erika Rodríguez Valdez, señaló que es indispensable verificar la seguridad del lugar donde se realizarán las actividades, asegurándose de que cuente con ambientes adecuados, personal capacitado y medidas de protección para los menores.

“No es recomendable matricular a los niños únicamente en cursos escolares durante las vacaciones, salvo que hayan tenido bajas calificaciones o que el propio niño o niña lo solicite. Incluso en estos casos, se sugiere intercalar estas actividades con deportes, recreación u otras opciones lúdicas”, precisó la especialista.

Asimismo, indicó que el tiempo libre y las vacaciones representan una oportunidad valiosa para fortalecer los vínculos familiares, conocer mejor a nuestros hijos y compartir momentos agradables, como ir a la playa, salir al parque, viajar o visitar a la familia. “Estas experiencias dejan recuerdos positivos que se transforman en valores y fortalecen el desarrollo emocional de los niños”, concluyó.

Para más información sobre salud mental, la ciudadanía puede comunicarse con la Línea 113, opción 5, desde cualquier teléfono fijo o celular a nivel nacional. También se encuentra disponible la atención por medios digitales a través de WhatsApp o Telegram (955 557 000 / 952 842 623), así como el correo electrónico infosalud@minsa.gob.pe.