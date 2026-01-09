Atención bañistas: EsSalud brindarán servicios preventivos de salud en Agua Dulce este sábado 10 de enero

El Seguro Social de Salud (EsSalud) llevará a cabo este sábado 10 de enero la campaña “¡EsSalud te protege!" Vive este verano con energía y salud” en la playa Agua Dulce zona norte B del distrito de Chorrillos, en Lima, para brindar orientación e información a la población a fin de prevenir enfermedades propias de la temporada de verano, y ofrecer atención médica ante emergencias o urgencias que se puedan presentar entre los veraneantes.

En Agua Dulce, en articulación con la Municipalidad Distrital de Chorrillos, se brindará gratuitamente atenciones en los servicios de medicina general, oftalmología, enfermería, dermatología, psicología, nutrición y vacunación. Asimismo, se hará una demostración de primeros auxilios a víctimas de ahogamientos, y de atención de calambres y golpes de calor. En el punto se contará también con un puesto de auxilio rápido con personal asistencial y una ambulancia.

En el lugar, personal de EsSalud brindará también recomendaciones para el correcto uso de los bloqueadores solares a fin de evitar daños por la exposición a los rayos UV, sobre el lavado correcto de manos y acerca la adecuada manipulación de alimentos y su correcto transporte para evitar infecciones gastrointestinales.

En la playa chorrillana, se informará a los veraneantes también sobre las infecciones en los ojos e infecciones diarreicas agudas, que suelen incrementarse en verano, y se les brindará recomendaciones de alimentación saludable en época de verano, especialmente sobre qué alimentos llevar a la playa para evitar infecciones gastrointestinales.

Finalmente, durante los días sábados y domingos, desde el 10 de enero hasta el 22 de febrero, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, y en coordinación con los respectivos municipios distritales, EsSalud instalará de manera itinerante en diversas playas de Lima un puesto de auxilio rápido, con un médico emergencista y personal asistencial especializado, y dispondrá de una ambulancia totalmente equipada para traslados de pacientes a hospitales de mayor complejidad.