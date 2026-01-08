Reconocen oficialmente la diabetes tipo 5, una enfermedad ligada a la desnutrición

La Federación Internacional de Diabetes reconoció este 2025 la diabetes tipo 5, una condición distinta a los tipos 1 y 2, asociada a la desnutrición crónica y que podría afectar a millones de personas

Durante décadas fue una enfermedad discutida e incluso descartada. Sin embargo, este 2025 la Federación Internacional de Diabetes (FID) reconoció oficialmente la existencia de la diabetes tipo 5, una condición que podría afectar hasta 25 millones de personas en el mundo y que no responde a los tratamientos tradicionales contra dicho mal.

Según un artículo de ScienceAlert, esta variante —antes conocida como diabetes mellitus relacionada con la desnutrición— fue descrita por primera vez en 1955 en Jamaica. Aunque la Organización Mundial de la Salud la reconoció de manera provisional en los años 80, la clasificación fue retirada en 1999 por falta de evidencia concluyente.

¿Qué es la diabetes tipo 5?

A diferencia de la diabetes tipo 1 y tipo 2, la diabetes tipo 5 no estaría relacionada principalmente con la resistencia a la insulina ni con factores de estilo de vida, sino con deficiencias nutricionales prolongadas que afectan el desarrollo del páncreas. Esto implica un riesgo clínico importante, ya que el uso de insulina —tratamiento común en otros tipos— podría provocar episodios graves de hipoglucemia.

El reconocimiento oficial permitirá establecer criterios diagnósticos claros, pautas de tratamiento y un registro global de investigación. Expertos advierten que esta enfermedad sería más frecuente en regiones con altos niveles de pobreza y desnutrición, como Asia, África y partes de América Latina, donde durante años habría sido subdiagnosticada o confundida con otros tipos de diabetes.