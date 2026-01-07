Salud

Gobierno aprueba reglamento que fortalece la Red Nacional de Bancos de Leche Humana para proteger a recién nacidos vulnerables

El objetivo es garantizar el acceso gratuito a leche humana pasteurizada para recién nacidos y lactantes en situación de alta vulnerabilidad nutricional.




El Poder Ejecutivo aprobó el Reglamento de la Ley n.° 31633, Ley que implementa y desarrolla los bancos de leche humana en el país, con el objetivo de fortalecer la atención materno-infantil y garantizar el acceso gratuito a leche humana pasteurizada para recién nacidos y lactantes en situación de alta vulnerabilidad nutricional, como de bajo peso al nacer, lactantes con condiciones clínicas especiales, así como a niñas y niños en situación de abandono u orfandad materna, cuando no puedan acceder a la leche de su propia madre. De esta forma se asegura la provisión de este superalimento de forma segura y de calidad.

El reglamento precisa que la leche humana donada se obtiene de madres aptas, de manera voluntaria y gratuita, y que su distribución se realiza únicamente bajo prescripción médica, quedando expresamente prohibida cualquier forma de comercialización o uso distinto al previsto en la ley.

El reglamento oficializado mediante el Decreto Supremo n.° 022-2025-SA señala que la Red Nacional de Bancos de Leche Humana estará conformada por el Banco de Leche Humana Referencial Nacional, los bancos de leche humana y los centros de recolección, articulados entre establecimientos de salud del Ministerio de Salud (Minsa), los gobiernos regionales, EsSalud, las sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, así como establecimientos privados y mixtos.

La norma sostiene que el Minsa es responsable de brindar la asistencia técnica para incorporar los códigos definidos por los órganos correspondientes, para el registro de la información; además de publicar mensualmente en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, detalles de valor para los investigadores y diseñadores de políticas públicas, protegiendo los datos de las donantes.

Asimismo, se crea el Comité Nacional de Bancos de Leche Humana, presidido por un representante del Minsa, encargado de elaborar y supervisar el plan para el desarrollo e implementación progresiva de la red a nivel nacional. También, se incluyen las acciones de promoción y difusión de la donación de leche humana en todos los establecimientos de salud públicos, resaltando la celebración del Día Nacional de la Donación de Leche Humana cada 19 de mayo.


