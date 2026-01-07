Una gasa hoy, una sonrisa sana mañana: La importancia de la higiene bucal desde el nacimiento

La salud bucal comienza mucho antes de la aparición del primer diente y la limpieza de la cavidad oral debe iniciarse desde los primeros días de vida del bebé, recomienda el Seguro Social de Salud (EsSalud).

“Es necesario que los padres sepan que la cavidad oral del bebé ya contiene bacterias, por eso es fundamental realizar una limpieza después de cada toma de leche, utilizando una gasa humedecida con agua tibia o infusión de manzanilla. Este sencillo hábito ayuda a eliminar restos de leche y previene enfermedades como la candidiasis (infección por hongos)”, explica la odontóloga Marita Tarazona, del programa Odonto Bebé del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, de EsSalud.

La especialista señala que llevar al bebé tempranamente al odontólogo no solo permite detectar de manera precoz enfermedades como caries dental, gingivitis o alteraciones en la alineación dental; también favorece la adaptación del niño al entorno clínico y fortalece el vínculo entre la familia y el equipo de salud.

Indica que la primera consulta odontológica debe realizarse cuando erupciona el primer diente de leche, aproximadamente a los seis meses. Sin embargo, resalta que en casos de labio leporino o paladar hendido la atención se inicia desde el nacimiento, evaluando integralmente la cavidad oral y orientando a la madre sobre la correcta higiene.

Caries en etapa temprana

Anota que uno de los principales problemas detectados en la primera infancia es la aparición de caries en etapa temprana, también conocida como caries de biberón, causada principalmente por la falta de higiene oral y el hábito de dejar que el bebé duerma con el biberón en la boca.

“Muchos padres creen que al ser dientes de leche no es grave, pero la pérdida temprana de estas piezas afecta el desarrollo de los maxilares y la correcta alineación de los dientes permanentes”, dice la odontóloga.

Asimismo, remarca que la lactancia es altamente beneficiosa, pero debe ir siempre acompañada de una adecuada limpieza oral, especialmente cuando se prolonga más allá de los primeros meses. “Además, se debe tener una alimentación saludable y reducir el consumo de azúcares, dulces y bebidas azucaradas, todo lo cual es dañino desde edades tempranas”, afirma la especialista.

Atención integral

Explica que el programa Odonto Bebé del Hospital Almenara brinda una atención integral, que incluye evaluación clínica, orientación personalizada a los padres, aplicación de barniz fluorado y, en casos especiales, tratamientos no invasivos y prótesis obturatrices para bebés con malformaciones congénitas, trabajando de manera articulada con el servicio de Neonatología.

“El éxito del tratamiento depende de un trabajo conjunto entre el profesional, los padres y el paciente. Crear conciencia en la familia es clave para prevenir enfermedades y garantizar una sonrisa sana en el futuro”, finaliza la odontóloga de EsSalud.