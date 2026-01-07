Alerta sobre riesgos a la salud: Digesa ordena el retiro de leche infantil NAN Supreme Pro 2

Una alerta sanitaria encendió las alarmas en el país. La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria dispuso el retiro preventivo de una conocida fórmula infantil, como parte de las acciones para proteger la salud pública y garantizar la inocuidad de los alimentos.

RETIRO PREVENTIVO A NIVEL NACIONAL

La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), organismo adscrito al Ministerio de Salud (Minsa), ordenó el retiro voluntario y preventivo del mercado del producto NAN Supreme Pro 2, tras detectarse una posible desviación de calidad en un lote específico. La medida fue oficializada mediante el Comunicado N° 01-2026-DIGESA/MINSA, emitido el 6 de enero en Lima.

Según informó la entidad, la acción fue iniciada por la empresa importadora Nestlé Marcas Perú S.A.C., como parte de sus procedimientos de control sanitario y en cumplimiento de la normativa vigente, con el objetivo de evitar riesgos a la salud de la población.

¿QUÉ PRODUCTO ESTÁ SIENDO RETIRADO DEL MERCADO?

Digesa precisó que el retiro corresponde únicamente al siguiente producto, por lo que no involucra a otras presentaciones o fórmulas infantiles de la marca:

Nombre: NAN® Supreme Pro 2

Presentación: Lata de 800 gramos

Lote: N° 52840742F2

Importador: Nestlé Marcas Perú S.A.C.

La autoridad sanitaria indicó que, si bien no se han detallado públicamente las características de la desviación detectada, la disposición responde a un enfoque preventivo para proteger la salud, especialmente de bebés y niños pequeños, principales consumidores del producto.

ACCIONES DE VIGILANCIA

Digesa exhortó a la población a no adquirir ni consumir el producto identificado, y solicitó a Nestlé cumplir de manera inmediata con el retiro efectivo del mercado. Asimismo, informó que se vienen ejecutando acciones de vigilancia sanitaria en coordinación con las Direcciones Regionales de Salud (Diresa), Gerencias Regionales de Salud (Geresa) y Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris).

En caso de encontrar el producto aún a la venta en supermercados, tiendas, boticas o farmacias, la entidad pidió comunicarlo de inmediato a la autoridad de salud de la jurisdicción correspondiente o escribir al correo digesaconsul@minsa.gob.pe, habilitado para recibir alertas ciudadanas sobre la comercialización del lote afectado.

PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

La Digesa es el organismo encargado de proteger la salud de la población mediante la vigilancia, regulación y control de factores ambientales y alimentarios que pueden representar riesgos sanitarios. Entre sus principales funciones se encuentran garantizar la inocuidad de los alimentos, autorizar y vigilar productos de consumo humano, supervisar alimentos importados, emitir alertas sanitarias y coordinar acciones de control con autoridades regionales y locales en todo el país.