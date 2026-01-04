Advierten incremento de infecciones urinarias durante el verano por calor, humedad y deshidratación

Con la llegada del verano, el Seguro Social de Salud (EsSalud) advierte un incremento en el riesgo de infecciones urinarias debido al calor, la humedad y la deshidratación. Estas condiciones generan un ambiente propicio para la proliferación de bacterias en las vías urinarias.

La institución informó que con mayor frecuencia las más afectadas son las mujeres. Durante esta temporada, las infecciones más comunes son la cistitis, que compromete la vejiga, y la uretritis, caracterizada por la inflamación de la uretra.

La doctora Valeria Linares Vega, uróloga del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de EsSalud, explicó que la deshidratación reduce el volumen de orina y perjudica la limpieza natural del tracto urinario, facilitando la multiplicación bacteriana. Hábitos como permanecer con ropa de baño húmeda también elevan el riesgo.

Recomendaciones para prevención

Para reducir el riesgo, EsSalud aconseja cambiarse la ropa de baño inmediatamente después de salir del agua, usar ropa interior de algodón, evitar prendas ajustadas y no retener la orina por periodos prolongados.

La hidratación es fundamental por lo que se recomienda consumir entre litro y medio y hasta dos litros y medio de agua al día, según la edad, peso y actividad física, para favorecer el flujo urinario y la eliminación de bacterias.

Síntomas de alerta y llamado al autocuidado

La institución recomienda acudir de inmediato a un establecimiento de salud ante síntomas como ardor al orinar, necesidad frecuente de miccionar con escasa orina, dolor lumbar, fiebre, náuseas o vómitos. El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, destacó la importancia del autocuidado durante la temporada de altas temperaturas para prevenir enfermedades frecuentes. Los establecimientos de EsSalud permanecen disponibles para orientación y atención oportuna.