Minsa inaugura nuevo Centro de Salud Mental Comunitaria en Comas para beneficiar a más de 600 000 habitantes

¡Atención Comas! El Ministerio de Salud (Minsa) inauguró el Centro de Salud Mental Comunitaria (CSMC) Comas, que se convierte en el establecimiento número 301 a nivel nacional, y el cuarto en este distrito beneficiando a una población aproximada de 609,647 habitantes del distrito.

El CSMC, ubicado en la Av. Tupac Amaru n.°7341 Comas cuenta con un equipo multidisciplinario conformado por 28 psicólogos, psiquiatra, terapia de lenguaje y otros especialistas, quienes brindarán atención continua, de calidad, gratuita y humana. Además, dispone de modernos ambientes como sala de acogida, sala de usos múltiples, terapia ocupacional, salas de rehabilitación para niños y adultos, tópico, farmacia, áreas de admisión, entre otras.

Los usuarios podrán acceder a los servicios especializados de adulto y adulto mayor, niños, adolescentes, así como con la Unidad de Adicciones “Abraza la Vida” y la Unidad de Participación Social Comunitaria. Durante la ceremonia, el viceministro de Salud Pública, Leonardo Rojas, destacó que la salud mental es uno de los programas prioritarios del sector.

“Estamos inaugurando un establecimiento fundamental para atender uno de los principales problemas de salud pública del país. La violencia, los intentos de feminicidio y otras situaciones que afectan a nuestra sociedad tienen, en muchos casos, un origen en el inadecuado abordaje de la salud mental”, señaló el viceministro.

El viceministro subrayó que el desafío continúa y que el Minsa seguirá impulsando la creación de más centros a nivel nacional. En la ceremonia participó la alcaldesa de Comas, Mónica Acuña, la directora de la Diris Lima Norte, Sheila Fabián Ortiz De Mateo y la directora ejecutiva de la Dirección de Salud Mental del Minsa, July Caballero.