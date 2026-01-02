Verano y mascotas: cuidados clave que los tutores deben reforzar ante las altas temperaturas

Durante los primeros meses del año, el intenso calor y los cambios en la rutina representan un riesgo mayor para la salud de las mascotas.

El verano es una de las temporadas más esperadas por las familias, ya que los días de sol son propicios para dar paseos o realizar actividades al aire libre. Sin embargo, para las mascotas, este período es especialmente delicado, dado que las altas temperaturas pueden causar serios problemas de salud si sus tutores no refuerzan los cuidados preventivos esenciales.

Cecilia Padilla, médico veterinaria especialista en dermatología y medicina felin, explica que el calor intenso aumenta el riesgo de golpe de calor en las mascotas, lo que puede provocar jadeo excesivo, colapso e incluso la muerte. Además, el calor favorece la deshidratación, daños en las almohadillas y quemaduras en la piel (hocico, orejas) especialmente en animales de piel clara. También incrementa la presencia de parásitos como pulgas, garrapatas y mosquitos, que desencadenan enfermedades como la Ehrlichiosis, entre otras.

Asimismo, la exposición prolongada al sol puede aumentar el riesgo de neoplasias en la piel de perros y gatos, sobre todo en aquellos de pelaje claro o con piel expuesta. “Desde la prevención, los tutores cumplen un rol clave al limitar la radiación solar, proteger zonas sensibles y acudir a controles veterinarios para una detección temprana”, señala la especialista.

En las zonas urbanas, donde las temperaturas pueden superar los 29 °C, el escaso flujo de aire y la acumulación de calor intensifican las condiciones térmicas. En este contexto, es frecuente que los tutores, sin notarlo, descuiden algunos cuidados esenciales de sus mascotas, debido a cambios en la rutina, paseos más prolongados o una mayor exposición al sol.

Ante estas condiciones, la especialista subraya la importancia de reforzar la observación diaria de las mascotas e incorporar ajustes sencillos en su rutina. Estas acciones son clave para proteger su bienestar y fortalecer los cuidados básicos, que se detallan a continuación.

Hidratación constante y accesible. No basta con un solo plato de agua. Durante los días de calor, las mascotas deben contar con varios puntos de hidratación con agua fresca y limpia, especialmente si permanecen en exteriores o realizan paseos. El agua debe renovarse con mayor frecuencia para evitar que se caliente o se contamine.

Paseos en horarios adecuados. Las caminatas deben realizarse temprano por la mañana o al final de la tarde, cuando la radiación solar es menor. El asfalto caliente puede provocar quemaduras en las almohadillas, incluso en trayectos cortos, por lo que es importante ajustar horarios y duración según las condiciones climáticas.

Atención a señales que no deben normalizarse. Jadeo excesivo, decaimiento, lengua muy enrojecida, vómitos o falta de apetito no deben atribuirse únicamente al calor. Identificar estos signos a tiempo permite actuar de manera oportuna y evitar que el cuadro se agrave.

Cuidado con la alimentación y la conservación de la comida. En verano, los alimentos se descomponen con mayor rapidez. Se recomienda no dejar comida expuesta por largos periodos, respetar los horarios habituales y observar cualquier cambio en la tolerancia o el apetito de la mascota.

Precauciones en salidas y viajes. Nunca se debe dejar a una mascota dentro de un vehículo cerrado, aunque sea por pocos minutos. En traslados largos, es importante hacer pausas, ofrecer agua y asegurar una adecuada ventilación para reducir el estrés y evitar episodios de golpe de calor.

Más allá de estas recomendaciones, la especialista Cecilia Padilla, recalca que la prevención comienza en casa y se construye a partir de la atención diaria. Ajustar horarios, espacios y rutinas durante el verano puede marcar una diferencia importante en la calidad de vida de las mascotas y ayudar a evitar situaciones de riesgo innecesarias.

El verano puede disfrutarse junto a las mascotas si se prioriza su bienestar y se adoptan medidas acordes a las altas temperaturas. Ante cualquier duda o cambio de comportamiento persistente, la orientación de un médico veterinario sigue siendo fundamental para cuidar su salud y acompañarlas de forma responsable durante los meses más calurosos del año.