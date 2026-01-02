Mente sana: Expertos recomienda hábitos saludables para empezar el 2026 con equilibrio emocional

El inicio de un nuevo año representa para muchas personas una etapa de reflexión y proyección. Sin embargo, también puede estar acompañado de sentimientos de ansiedad, tristeza o incertidumbre. Ante ello, el Seguro Social de Salud (EsSalud) brinda recomendaciones orientadas a promover la salud mental y afrontar el futuro con mayor esperanza.

La psicóloga y psicoterapeuta, Martha Crosby, señaló que uno de los principales aspectos a considerar al inicio del año es la forma en que se formulan las metas personales, las cuales deben ser realistas y alcanzables, de acuerdo con las capacidades y condiciones de cada persona.

“Es importante que las personas se tracen objetivos realistas, que puedan cumplir de manera progresiva a lo largo del año. No se debe pretender lograr todo de un día para otro, ya que ello genera frustración y abandono. Lo recomendable es avanzar paso a paso, estableciendo metas a corto plazo que permitan alcanzar un objetivo mayor”, explicó.

Metas vinculadas al bienestar emocional

La especialista indicó que los propósitos deben estar relacionados con la motivación personal y el bienestar emocional, y no únicamente con la exigencia o el cumplimiento de obligaciones.

“Cuando una persona se proyecta algo debe ser algo que le interesa, le motiva y le agrada, se genera satisfacción y se fortalece su bienestar emocional. En cambio, cuando las metas responden únicamente al deber o a la presión, resulta más difícil sostenerlas en el tiempo”, precisó.

Entorno favorable para cumplir metas

Alcanzar objetivos como parte del desarrollo personal implica generar un entorno favorable para la toma de decisiones, evitando niveles elevados de estrés. Esto puede lograrse a través de hábitos simples incorporados en la rutina diaria, como la escritura, la actividad física, la música y las actividades recreativas, prácticas que contribuyen a mantener el equilibrio emocional y una vida más estable.

“Escuchar música, escribir, caminar, bailar o realizar algún deporte que sea del agrado de la persona ayuda a reducir el estrés y favorece la relajación”, señaló la psicóloga.

Asimismo, explicó la importancia de prevenir el distrés, entendido como el estrés negativo que genera tensión, preocupación excesiva y desgaste emocional.

“El objetivo no es eliminar todo el estrés, sino promover un estrés positivo (eustrés), que motive y permita afrontar las actividades con ánimo y disposición”, añadió.

Frente a un contexto de incertidumbre, la psicóloga recomendó adoptar una actitud optimista y realista, que permita afrontar las dificultades sin caer en el pesimismo.

“Ser optimista no significa negar la realidad, sino reconocer las dificultades y, al mismo tiempo, identificar posibilidades de solución. Esta actitud fortalece la resiliencia y facilita el cumplimiento de los objetivos”, indicó.

Finalmente, la especialista subrayó que cualquier meta debe asumirse con paciencia y perseverancia. “Lo que una persona se proponga debe hacerlo con la convicción de que puede lograrlo, sin sentirse agobiada. La constancia y la paciencia son fundamentales para alcanzar lo que se plantea”, concluyó.