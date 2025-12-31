¿Leer en la oscuridad daña la vista? Los mitos más comunes sobre la salud ocular, según expertos

Un análisis de The New York Times contrasta creencias populares con la evidencia médica actual. Especialistas explican qué hábitos sí afectan la visión y cuáles no.

Durante años, leer con poca luz, pasar demasiado tiempo frente a una pantalla o no comer suficientes zanahorias han sido señalados como hábitos que dañan la vista. Pero, ¿qué hay de cierto en estas advertencias tan repetidas?

Un artículo de The New York Times revisa los mitos más extendidos sobre la salud ocular y los confronta con lo que hoy sostienen especialistas en oftalmología. El contexto no es menor: solo en Estados Unidos, casi cuatro de cada diez adultos tienen un alto riesgo de sufrir pérdida de visión. Aun así, muchas afecciones pueden prevenirse o tratarse si se detectan a tiempo, explica Joshua Ehrlich, profesor adjunto de Oftalmología y Ciencias Visuales de la Universidad de Míchigan.

¿Mirar pantallas de cerca daña la visión?

Aquí la respuesta es parcialmente sí. Xiaoying Zhu, profesora clínica adjunta de optometría en la Universidad Estatal de Nueva York, señala que pasar largos periodos enfocando objetos cercanos puede favorecer la miopía, sobre todo en niños.

Para reducir la fatiga visual, recomienda la regla 20-20-20: cada 20 minutos, mirar algo que esté a unos 20 metros de distancia durante al menos 20 segundos.

¿Leer en la oscuridad empeora la vista?

No. Leer con poca luz no causa daño permanente. Puede provocar fatiga ocular, dolores de cabeza o dificultad para concentrarse, pero estos efectos suelen ser temporales y reversibles, aclara Zhu.

La importancia de la luz natural

La evidencia es clara en otro punto: pasar tiempo al aire libre ayuda. Estudios —principalmente en niños— indican que la exposición a la luz natural reduce el riesgo de miopía. Aunque el mecanismo exacto aún se investiga, se cree que la luz solar activa procesos en la retina que limitan el alargamiento del ojo.

Rayos UV: el riesgo real

Aquí no hay debate. La radiación ultravioleta puede causar daños irreversibles en la retina y aumentar el riesgo de cataratas e incluso cáncer ocular (poco frecuente). Por eso, los especialistas recomiendan usar lentes de sol o de contacto con protección UV.

Otros mitos desmentidos