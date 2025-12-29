No solo golosinas: embutidos lideran lista de productos con eritrosina, según Digesa

La Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) publicó una relación de productos con registro sanitario vigente que contienen eritrosina —también conocida como Rojo N° 3— y los resultados sorprendieron: los embutidos, como chorizos y salchichas presentes en desayunos peruanos, encabezan la lista por encima de dulces y golosinas dirigidas a niños.

EMBUTIDOS, EL SECTOR CON MÁS PRODUCTOS CON ERITROSINA

De acuerdo con la sistematización de datos, casi un tercio de los 356 productos registrados por Digesa con eritrosina pertenece al rubro de embutidos. En total, 101 productos de distintas marcas declararon el uso de este colorante para realzar el tono rojo de las carnes procesadas. Entre las marcas identificadas figuran Otto Kunz, Tottus, Wong, Braedt, San Fernando, Oregon Foods, entre otras.

La autoridad sanitaria precisó que las empresas alimentarias deberán reemplazar la eritrosina hasta el 15 de enero de 2027, plazo otorgado tras la alerta internacional por su potencial relación con el cáncer. Aunque el reemplazo es obligatorio, hasta ahora no se han detallado sanciones específicas en caso de incumplimiento.

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS QUE CONTIENEN ERITROSINA

La revisión de la lista oficial permitió agrupar los productos por categorías, determinadas mediante una metodología que reúne alimentos similares en un mismo grupo. El detalle es el siguiente:

Embutidos o carnes, 101 productos

Dulces en general, 46 productos

Caramelos, 45 productos

Ingredientes, 45 productos

Galletas, 28 productos

Cereales, 22 productos

Chocolates, 19 productos

Tortas o queques, 15 productos

Conservas, 15 productos

Chicles, 7 productos

Helados, 6 productos

Bebidas, 5 productos

Panes, 2 productos

RIESGOS Y PLAZO PARA EL REEMPLAZO DEL ADITIVO

La preocupación por la eritrosina se intensificó luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos prohibiera su uso en alimentos y fármacos tras comprobar su relación con cáncer en ratas macho. Si bien no existen pruebas concluyentes en humanos, el criterio preventivo llevó a establecer plazos para su sustitución.

En el Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta sanitaria e instó a los fabricantes a reemplazar progresivamente este colorante. Mientras el Congreso mantiene pendiente el debate para prohibirlo de forma expresa, la comercialización de productos con eritrosina sigue permitida. Las autoridades recomiendan a los consumidores leer las etiquetas y buscar términos como “eritrosina”, “Rojo N° 3” o “E127” para optar por alternativas consideradas más seguras.