Salud visual: optómetras alertan por daños en los ojos causados por el sol y las pantallas

Las vacaciones suelen traer más actividades al aire libre y mayor tiempo frente a pantallas, una combinación que puede afectar la salud visual si no se toman precauciones. Optómetras consultados por La FM explicaron los principales riesgos oculares de la temporada y detallaron cómo prevenir daños que, en muchos casos, son acumulativos y se manifiestan años después.

EXPOSICIÓN SOLAR Y GAFAS

El optómetra Luis Fernando Estrada advirtió que la radiación ultravioleta (UV) tiene efectos acumulativos sobre los ojos. Aunque no genere molestias inmediatas, puede dañar párpados, retina y otras estructuras internas con el paso del tiempo. “Lo que recibamos en estas vacaciones va a determinar que el daño aparezca más temprano o más tarde”, explicó.

En ese contexto, la elección de gafas de sol es clave. La especialista Paula Erazo señaló que no todos los lentes oscuros protegen la visión: deben contar con filtro UV, preferiblemente UV400. Ambos alertaron sobre las gafas de baja calidad o de juguete, especialmente en niños, ya que reducen la luz visible y facilitan el ingreso de radiación dañina. Cuando no se dispone de lentes certificados, el uso de gorra o sombrero ayuda a disminuir la exposición.

Durante las vacaciones aumentan las conjuntivitis actínicas, conjuntivitis alérgicas y infecciones oculares, sobre todo tras visitas a playas, piscinas o ríos. La recomendación es usar gafas de natación, mantener una adecuada higiene ocular y evitar la automedicación. Si las molestias persisten por más de dos horas, se debe acudir a un profesional en salud visual.

PANTALLAS, REGLA 20-20-20 Y RIESGO DE MIOPÍA

Aunque el descanso sugiere menos obligaciones, el uso de dispositivos electrónicos suele incrementarse, en especial en niños y adolescentes. Para reducir la fatiga visual, Erazo recordó la regla 20-20-20: cada 20 minutos, mirar a 20 pies (6 metros) durante al menos 20 segundos, lo que mejora el parpadeo y la hidratación ocular.

Los especialistas también alertaron sobre el aumento de la miopía por el uso prolongado de pantallas. Además de la visión borrosa, puede generar cambios estructurales en la córnea y favorecer el astigmatismo por el frotado frecuente de los ojos. Coincidieron en que el tiempo al aire libre tiene un efecto protector: pasar alrededor de una hora y media diaria fuera puede reducir significativamente el riesgo de miopía en niños.

SEÑALES DE ALERTA

Los optómetras recomiendan realizar el primer examen visual antes de los cinco años para detectar alteraciones en el desarrollo. En niños con defectos refractivos, los controles deben ser más frecuentes; en adultos jóvenes, una revisión anual; y en adultos mayores, según su estado de salud. Además, insistieron en no frotarse los ojos, mantener la higiene de manos y usar protección adecuada para preservar la salud visual durante las vacaciones.