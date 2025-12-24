Minsa anuncia incremento de casos de la Gripe H3N2: ¿Cuándo llegan las vacunas?

En vísperas de la Navidad, el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que se han incrementado a seis los casos de la Gripe H3N2 en el territorio nacional. De acuerdo al titular de la cartera, Luis Quiroz, desde el Minsa se está realizando todo el procedimiento correspondiente.

"Por el momento, nosotros en nuestro país tenemos registrados, de manera confirmada, seis casos del subclado K del H3N2", mencionó el ministro de Salud, asegurando que los números de contagios también pueden ser revisados en la plataforma web de la entidad.

¿CUÁNDO LLEGARÁN LAS VACUNAS?

Ante un crecimiento de infecciones que podrían suceder en las próximas semanas, Luis Quiroz mencionó que ya se han realizado todos los trámites necesarios para la llegada de las vacunas al Perú y así poder continuar con la inmunización a la población vulnerable.

“Nosotros hemos hecho la gestión con la Organización Panamericana de la Salud y el ingreso de las vacunas en el país va a ser en la primera quincena de febrero y, no solamente eso, ya las hemos pagado", reveló el titular del Minsa.