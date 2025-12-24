¡Cuidado esta Navidad!: Combinar alcohol con medicamentos podría poner en riesgo tu vida

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud (Minsa), advirtió que las personas que reciben tratamiento médico deben evitar el consumo de bebidas alcohólicas durante las celebraciones de Navidad y por fin de año.

La institución, advirtió que esta combinación podría producir algunos efectos adversos o incluso anular la efectividad terapéutica de los medicamentos, poniendo en riesgo la salud y la vida de los pacientes.

Riesgos específicos por tipo de medicamento

Cristy Arango, coordinadora de farmacias institucionales de la Digemid, detalló que el alcohol incrementa los efectos secundarios de antidepresivos en el sistema nervioso, pudiendo causar mareos o vértigo, mientras que con benzodiacepinas y opioides aumenta el riesgo de paro respiratorio, lesiones y sobredosis.

El consumo simultáneo con antiinflamatorios eleva la probabilidad de sangrado gastrointestinal, y con paracetamol puede generar daño hepático irreversible. La especialista señaló que la combinación con antihistamínicos intensifica efectos sedantes, con anticoagulantes orales aumenta la posibilidad de sangrado masivo, y con antibióticos puede comprometer su eficacia terapéutica o exacerbar su toxicidad.

Complicaciones de salud e integridad física

Arango alertó que estas interacciones no solo generan complicaciones de salud como náuseas, vómitos y problemas respiratorios, sino que también ponen en riesgo la integridad física e incluso la vida de las personas.