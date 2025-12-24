Navidad solidaria: más de 600 peruanos esperan un órgano que les devuelva la vida

El Minsa exhorta a mantener el “Sí” a la donación de órganos en el DNI y a conversar esta decisión en familia. Actualmente, cientos de pacientes aguardan un trasplante para sobrevivir.

Mientras miles de familias peruanas se preparan para celebrar la Navidad, cientos de pacientes pasarán estas fiestas con una sola esperanza: recibir un órgano o tejido que les permita seguir viviendo. Para ellos, la donación representa mucho más que un gesto solidario: es la posibilidad real de recuperarse y volver a empezar.

En ese contexto, el Ministerio de Salud (Minsa) hizo un llamado a la ciudadanía a mantener el “Sí” a la donación de órganos en el DNI, recordando que se trata de un acto de amor y desprendimiento que puede salvar vidas.

Según cifras oficiales, 640 personas —entre niños, adultos y adultos mayores— se encuentran actualmente en lista de espera por un órgano, enfrentando enfermedades crónicas en estadio terminal. Además, 6 470 pacientes esperan un trasplante de córnea, siendo este el tejido con mayor demanda en el país.

Los órganos más requeridos son riñones, hígado y páncreas, cuya donación resulta vital para pacientes que dependen de un trasplante para sobrevivir.

La importancia de comunicar la decisión

A través de la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre, el Minsa reiteró la necesidad de conversar abiertamente en familia y con amigos sobre la voluntad de donar órganos y tejidos.

Expresar esta decisión de forma clara es fundamental, ya que en los momentos más difíciles, la familia es quien confirma la voluntad del donante. Una decisión informada y compartida puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para otra persona.

En estas fechas de reflexión y generosidad, el sector Salud recordó que decir “Sí” a la donación es uno de los regalos más valiosos que se puede dar, incluso después de la vida, al ofrecer una nueva oportunidad a quienes más lo necesitan.