FDA aprueba nueva pastilla para bajar de peso: qué tan efectiva es

El nuevo medicamento de Novo Nordisk ofrece una opción sin agujas para tratar la obesidad. En ensayos clínicos, los pacientes perdieron más del 13 % de su peso corporal.

Una alternativa largamente esperada por miles de pacientes ya es una realidad. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó una versión oral de Wegovy, el popular medicamento para bajar de peso que hasta ahora solo se administraba mediante inyecciones semanales.

La nueva píldora está dirigida especialmente a personas con sobrepeso u obesidad que requieren tratamiento farmacológico, pero que presentan temor, rechazo o dificultades para autoinyectarse, una de las principales barreras para iniciar este tipo de terapias.

Cómo es la nueva píldora Wegovy

El fármaco es producido por Novo Nordisk, la misma farmacéutica detrás de Ozempic y Wegovy inyectable. La pastilla mantiene el nombre Wegovy y utiliza semaglutida, el principio activo que regula el apetito y la glucosa.

La diferencia está en la dosis: al administrarse por vía oral, la absorción es menor, por lo que la píldora contiene una concentración más alta del compuesto. En su versión máxima, alcanza los 25 mg, superando a Rybelsus —la pastilla de semaglutida para diabetes— cuya dosis tope es de 14 mg.

Qué tan efectiva es para adelgazar

Según un ensayo clínico financiado por la propia farmacéutica, 205 participantes que tomaron la píldora Wegovy lograron una pérdida promedio del 13,6 % de su peso corporal tras 71 semanas de tratamiento.

Si bien los resultados son alentadores, los especialistas advierten que se trata de un entorno controlado, por lo que la efectividad podría variar en la práctica clínica cotidiana, dependiendo de factores como adherencia al tratamiento, alimentación y estilo de vida.

Beneficios y efectos secundarios

Los médicos esperan que la versión oral mantenga los beneficios cardiovasculares ya demostrados por Wegovy inyectable, como la reducción del riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares.

En cuanto a los riesgos, el estudio evidenció que los pacientes experimentaron efectos secundarios gastrointestinales similares a los del formato inyectable, entre ellos náuseas, vómitos y malestar digestivo, especialmente en las primeras semanas.

Cuándo estará disponible y cuánto costará

Novo Nordisk informó que la píldora Wegovy comenzará a venderse a inicios de 2026 en Estados Unidos. Por el momento, no hay fecha confirmada para su llegada a países de América Latina.

Respecto al precio, la compañía adelantó que la dosis más baja costará 149 dólares mensuales, equivalente a unos S/ 500 y S/ 505 soles peruanos. Esta presentación inicial está pensada como un punto de partida para mejorar la tolerancia a los efectos secundarios antes de escalar a dosis mayores, según evaluación médica.