Navidad con cambios de temperatura: por qué el Minsa alerta sobre infartos y ACV ante el frío intenso

El descenso de las temperaturas en plena temporada navideña no solo afecta la sensación térmica. Las autoridades sanitarias advierten que los cambios abruptos de clima pueden convertirse en un factor de riesgo silencioso para la salud cardiovascular.

El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió que los cambios bruscos de temperatura —tanto hacia el frío como al calor— pueden provocar infartos, derrames cerebrales y trombosis arterial, especialmente en personas con enfermedades crónicas. La alerta se da tras el anuncio del Senamhi sobre el descenso de temperaturas en la costa peruana hasta el 26 de diciembre, con mayor impacto durante las noches y madrugadas.

FRÍO Y CALOR EXTREMO: CÓMO REACCIONA EL CUERPO

El doctor Aldo Linares, médico internista del Hospital María Auxiliadora, explicó que el organismo no se adapta de inmediato a variaciones extremas. Ante el frío intenso, los vasos sanguíneos se contraen de forma súbita, aumentando el riesgo de eventos cardiovasculares graves y contracturas musculares. En contraste, el calor excesivo provoca vasodilatación y sudoración, lo que puede derivar en golpes de calor, deshidratación, fatiga y desmayos si la exposición es repentina.

El especialista remarcó que la aclimatación progresiva es clave para evitar complicaciones, ya que el cuerpo necesita tiempo para activar sus mecanismos de regulación térmica. La exposición directa al frío tras realizar actividad física, sumada a la alta humedad, incrementa el riesgo de espasmos musculares y lesiones de difícil recuperación.

SEÑALES DE ALERTA Y PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR

En el Perú se registran cerca de 100 infartos agudos cada día, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias. La médica Karina Rodríguez explicó que un infarto ocurre cuando una arteria coronaria se obstruye y reduce el flujo de oxígeno al corazón, y advirtió que los síntomas pueden confundirse con malestares comunes. Entre las señales de alerta figuran dolor intenso en el pecho, molestia en el brazo izquierdo, sudoración fría, dificultad para respirar y náuseas.

Por su parte, el cardiólogo Christian Guerrero Sánchez señaló que la hipertensión arterial es una de las principales enfermedades cardiovasculares y suele pasar desapercibida. Sin control médico, puede afectar órganos vitales como el corazón, el cerebro y los riñones, facilitando la aparición de infartos y accidentes cerebrovasculares. El Minsa recomienda controles periódicos, chequeos cardiometabólicos desde los 30 años y mantener hábitos saludables para reducir los riesgos asociados a los cambios de temperatura.

Según el Senamhi, las regiones entre La Libertad e Ica registrarán mínimas nocturnas de entre 11°C y 18°C, con alta humedad, neblina y vientos moderados, condiciones que intensifican la sensación de frío y refuerzan la necesidad de protección adecuada y adaptación progresiva para preservar la salud durante este periodo.