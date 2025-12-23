¡Cuidado con tu cena navideña! Preparar tus alimentos en bandejas de aluminio podría afectar la salud

En vísperas de la Navidad, miles de familias se preparan desde tempranas horas del 24 de diciembre para preparar la cena de Nochebuena, con el propósito de pasar un momento inolvidable con sus seres más queridos.

Sin embargo, las celebraciones podrían verse perjudicadas previo a degustar los alimentos a las 12:00 a.m. del 25 de diciembre, ya que, de acuerdo a lo advertido por el Ministerio de Salud (Minsa), preparar la comida en bandejas de aluminio podría ser dañino para los ciudadanos.

¿CÓMO PODRÍA AFECTARSE LA SALUD?

Desde el Minsa, especialistas revelaron que el pavo, cerdo o pato, al ser colocados en la bandeja de aluminio y llevadas al horno, podrían causar problemas, debido a que el material de este producto podría impregnarse en la cocción de la carne.

Esta problemática podría incrementarse si se coloca limón o productos ácidos en el aderezo de los alimentos. El daño podría verse reflejado a largo plazo, ya que podrían contraerse enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.