Fiestas de fin de año: ¿cómo preparar a tu mascota desde ahora para evitar el estrés?

La llegada de diciembre trae consigo celebraciones, visitas y una variedad de sonidos que, si bien son motivo de alegría para los humanos, pueden provocar miedo o desorientación en las mascotas. El uso de fuegos artificiales, el aumento del ruido ambiental y el constante flujo de gente pueden resultar estresantes si no se planifica con anticipación. La clave no es solo resguardarlos durante la noche central, sino proporcionarles un ambiente de tranquilidad desde el inicio del mes.

Cecilia Padilla, médica veterinaria especialista en dermatología y medicina felina, enfatiza que el estrés en las mascotas no es repentino, sino que se desarrolla y acumula a lo largo de varias semanas. “Los tutores deben actuar de manera preventiva y anticiparse, en lugar de esperar a que la mascota esté alterada, ya que la capacidad de mantenerse en calma no se adquiere de un día para otro, sino que se desarrolla con tiempo y constancia", explica.

Los animales reaccionan de distintas maneras a los estímulos externos: algunos ladran por imitación, otros se esconden, tiemblan o incluso dejan de comer. Ante estas conductas, como tutores es importante estar atentos a las señales tempranas e incorporar medidas sencillas desde casa.

La M.V. Padilla señala que observar el comportamiento de la mascota con anticipación permite aplicar medidas que ayuden a adecuar el ambiente, prepararla para los ruidos fuertes y brindarle mayor seguridad. Por ello, recomienda implementar estas acciones con la debida anticipación.

Prepara un refugio seguro y accesible. Designa un rincón o una habitación pequeña como su lugar de calma. Para mayor confort y seguridad, coloca una prenda con tu aroma o de quien es más apegado a él. Este espacio será su refugio, especialmente útil para trasladarlo y protegerlo de ruidos fuertes en el exterior.

Prioriza la estabilidad emocional manteniendo sus horarios habituales. La predictibilidad de sus comidas y paseos es esencial. Un paseo prolongado antes del evento principal ayudará a tu mascota a quemar el exceso de energía, contribuyendo a su calma.

Habitúa gradualmente a tu mascota a ruidos suaves. Para que tu mascota no perciba los ruidos externos (como los de las fiestas) como una amenaza, comienza a exponerla a sonidos ambientales. Enciende la música, la radio o la televisión por períodos cortos cada día, también puedes usar música relajante para ellos, hay varias playlist en Spotify y youtube. Es fundamental iniciar este proceso con suficiente antelación, no el mismo día de la celebración.

Ocupa a tu mascota con actividades o juegos. Para desviar su atención del ruido a una tarea positiva, utiliza juguetes que dispensen comida o que requieran concentración. Es importante probar estos juegos con antelación, no solo la noche de la celebración.

Prepara ayudas calmantes con antelación. Evalúa el uso de feromonas ambientales o suplementos a base de triptófano. Estos pueden proporcionar una sensación de seguridad a tu mascota, pero es crucial probarlos con días de anticipación para asegurar que se adapte correctamente. Si tu mascota ha manifestado miedo intenso en celebraciones pasadas, es importante que consultes con un médico veterinario. Además es importante evitar estrictamente el uso de anestésicos, ya sean en gotas o pastillas, pues estos pueden provocar paros cardíacos e incluso la muerte de tu mascota.

Cada mascota reacciona de forma única a los estímulos, debido a su historial individual. Por esta razón, la M.V. Padilla enfatiza la importancia de un cuidado responsable basado en el conocimiento de sus límites: "Si la mascota sufre de ansiedad intensa o si ya experimentó episodios negativos en años anteriores, es crucial una evaluación. Una acción preventiva y oportuna puede evitarle una experiencia traumática y mejorar significativamente su bienestar", señala.

El bienestar emocional de la mascota es tan esencial como sus cuidados físicos. Para garantizar unas fiestas seguras y tranquilas para todos en casa, incluidas nuestras mascotas que no pueden expresar su sentir, es fundamental empezar a trabajar en su calma desde ahora.