Influenza K expone fragilidad del sistema de salud: hospitales colapsados y vacunas agotadas

La llegada de la subvariante AH3N2-K de la influenza ha encendido una nueva alerta sanitaria en el Perú. Aunque los especialistas advierten que no es más letal, su alta capacidad de contagio ha incrementado la demanda de atención médica y de vacunas, poniendo en evidencia un sistema de salud saturado, sin stock de dosis y con hospitales al borde del colapso.

HOSPITALES LLENOS Y VACUNAS AGOTADAS

La escena se repite a diario en centros de salud de Lima: ciudadanos preguntan por la vacuna contra la influenza y reciben como respuesta que no hay dosis disponibles hasta nuevo aviso. La ausencia de vacunas afecta tanto a grupos vulnerables como adultos mayores y niños, mientras no existe información clara sobre cuándo se repondrá el stock. Esta situación coincide con un aumento de pacientes que acuden a emergencias por cuadros respiratorios, agravando la presión sobre hospitales que ya arrastraban serias limitaciones.

Según una investigación de Cuarto Poder, las salas de espera de algunos hospitales emblemáticos se han convertido en áreas de emergencia, pacientes atendidos en sillas de plástico y otros que permanecen horas, incluso días, a la espera de una cama o de exámenes básicos. “No hay camas”, responde resignado un paciente ante la consulta de por qué permanece fuera de una sala de hospitalización.

PACIENTES A LA ESPERA

En el hospital Loayza, personas que llegan por la mañana pasan toda la noche aguardando atención, mientras en el Hipólito Unanue pacientes con problemas de movilidad deben desplazarse sin apoyo por la falta de sillas de ruedas. En el Dos de Mayo, los pasillos han dejado de ser zonas de tránsito para convertirse en espacios de atención improvisada, reflejo de una infraestructura desbordada por la demanda.

El infectólogo Juan Villena advirtió que el país no ha aprendido lo suficiente de crisis anteriores. “Cada vez que sucede algo debería dejarnos una lección. Pero no estamos preparados”, señaló, al recordar que la saturación hospitalaria y la falta de previsión siguen siendo problemas estructurales. Mientras la influenza K continúa propagándose, miles de pacientes enfrentan su enfermedad en un sistema sin respuestas claras y con recursos cada vez más limitados.