Influenza H3N2: EsSalud informa de los síntomas presentados en las personas que

Especialistas alertan que esta variante de la influenza se presenta de forma repentina y con síntomas más severos que un resfriado común.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) advirtió que la presencia de fiebre alta acompañada de dolor muscular intenso puede ser una señal temprana de influenza A (H3N2), una variante del virus que viene circulando en Lima tras la reciente alerta epidemiológica del Ministerio de Salud. Especialistas remarcan que esta enfermedad respiratoria no debe confundirse con un resfriado común, debido a que su inicio es abrupto y sus síntomas suelen ser mucho más incapacitantes.

De acuerdo con EsSalud, esta cepa de influenza presenta una mayor facilidad de transmisión, lo que incrementa el riesgo de contagio en escenarios como viajes, reuniones familiares y espacios concurridos propios de la temporada de fin de año. Por ello, se insiste en la importancia de identificar los signos desde las primeras horas y buscar orientación médica oportuna, especialmente en personas vulnerables.

Influenza H3N2: síntomas más intensos y de aparición repentina

A diferencia del resfriado común, cuyos malestares suelen aparecer de forma gradual, la influenza H3N2 se manifiesta de manera súbita. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre elevada —que puede alcanzar entre 38 y 40 grados—, dolor muscular generalizado, cefalea intensa, escalofríos, tos seca persistente y un marcado estado de agotamiento físico que limita las actividades cotidianas. En algunos casos, especialmente en niños, también pueden presentarse molestias gastrointestinales.

EsSalud recordó que la vacunación contra la influenza se desarrolló entre abril y diciembre, priorizando a niños pequeños, gestantes, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y personal de salud. Si bien la vacuna no está diseñada específicamente para el subclado K del virus, los especialistas coinciden en que su aplicación reduce significativamente la gravedad del cuadro clínico, así como el riesgo de hospitalización y complicaciones.

Finalmente, la institución reiteró la necesidad de mantener medidas preventivas básicas, como el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes cerrados y el uso de mascarilla ante síntomas respiratorios. Asimismo, recomendó a los asegurados comunicarse con la Línea 107 para recibir orientación y evitar acudir innecesariamente a centros de salud, con el fin de prevenir contagios y no sobrecargar los servicios médicos.